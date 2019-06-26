Hindistan'da Müslüman genç linç edildi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın doğusunda Jharkhand eyaletinde hırsızlıkla suçlanan bir Müslüman linç edildi.

New York Times'ın haberinde, motosiklet çaldığı düşünülen 24 yaşındaki Müslüman genç Tabrez Ensari'nin, geçen hafta bir çete tarafından elektrik direğine bağlanarak 12 saat boyunca dövüldüğü bildirildi.

Polisin müdahalesiyle çetenin elinden kurtarılan ve gözaltında tutulan Ensari'nin, olaydan 4 gün sonra geçen hafta sonu hastaneye götürüldüğü ve burada hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırının görüntüleri, sosyal medyada paylaşılırken çete üyelerinin genci, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) Hindu tanrılarına gönderme yaparken kullandığı sloganları yüksek sesle söylemeye zorladığı dikkati çekiyor.

Görüntülerde Ensari'nin sopalarla dövülürken ağladığı ve yalvardığı, Hindu sloganların gence defalarca söyletildiği görülüyor.

Olayın, Hindistan'da Hindu çoğunlukla Müslüman azınlık arasındaki gerilimin yükseldiğinin bir diğer işareti olduğu düşünülüyor.

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