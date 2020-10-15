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Hindistan’da polis dur ihtarına uymayan aracın kaputuna çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 23:23 | Son Güncelleme

Hindistan’da dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak için trafik polisi aracın kaputuna çıktı.Hindistan’da aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.

Hindistan’da dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak için trafik polisi aracın kaputuna çıktı.
Hindistan’da aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Başkent Yeni Delhi’de 12 Ekim tarihinde uygulama noktasında durdurulmak istenen bir sürücü polisin dur ihtiranı uymayarak kaçmak istedi. Trafik polisi Mahipal Singh Yadav, dur ihtarına uymayan aracın kaputuna çıkarak kaçmasına engel olmak istedi. Sürücü, Yadav’ın kaputa çıkmasına rağmen yoluna devam ederek, polis memurunu yaklaşık 400 metre sonra aracın üzerinden attı. Yadav’ı aracın üzerinden attıktan sonra yoluna devam eden sürücü, adresinin tespit edilmesinin ardından tutuklandı. Sürücüye, birçok suçtan dava açıldı.
Olay anına ait görüntüler ise bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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