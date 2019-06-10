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Hindistan'da trafik kazası: 11 ölü, 25 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 10:57 | Son Güncelleme

Hindistan'da trafik kazası: 11 ölü, 25 yaralı

Hindistan'ın doğusunda bir yolcu otobüsünün kamyonetle çarpışması sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Jharkhand eyaletinin Hazaribagh bölgesinde Ranchi'den Gaya'ya gitmekte olan yolcu otobüsünün karşı yönden gelen kamyonetle çarpışması sonucu otobüsteki 11 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kazada yaralanan 25 kişinin civardaki hastanelerde tedavi altına alındığını belirten yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Jharkhand Kaza OTOBÜS

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