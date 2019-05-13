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Hindistan'daki Fani kasırgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

Kasırgada ölenlerin sayısı 64'e yükseldi

Hindistan'ın doğusunda ay başında sahil şeridini vuran Fani kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, acil durum operasyon merkezi yetkilileri, 43 yıl aradan sonra Bengal Körfezi'ni vuran ilk yaz kasırgası Fani nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 64'e çıktığını açıkladı.

Fani kasırgasında 241 kişinin yaralandığı da belirtildi.

Ay başında karaya indiğinde Orissa eyaletinde rüzgar hızı saatte 200 kilometreye varan Fani kasırgasında, eyaletin farklı bölgelerinde evler, yollar, elektrik ve iletişim ağları büyük hasar görmüştü.

Orissa'da kasırgadan önce bir milyondan fazla kişi evlerinden tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fani Kasırgası Hindistan

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