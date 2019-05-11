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Hindistan'daki parlamento seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

Seçimlerin 6 Mayıs'ta başlayan beşinci aşaması tamamlandı - Seçimlerin altıncı aşaması yarın başlayacak

ANKARA (AA) - Hindistan'da 11 Nisan'da başlayan parlamento seçimlerinin beşinci aşaması tamamlandı.

Hindistan Seçim Komisyonu, beşinci aşamada 7 eyalette yapılan seçimlerde yaklaşık 55 milyon seçmenin oy kullandığını bildirdi.

Kayıtlı 87 milyon seçmenin bulunduğu beşinci aşamada, seçime katılım oranının yüzde 62,46 olduğu belirtildi.

Seçimin beşinci aşamasında 7 eyaletten 674 aday, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 sandalyesinden 51'i için yarıştı.

Hindistan'daki parlamento seçimlerinde yarın ile 19 Mayıs'ta da oy kullanılacak.

Seçimin 11 Nisan'daki ilk aşamasında Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 91'inin, 18 Nisan'daki ikinci aşamada 95'inin, 23 Nisan'daki üçüncü aşamada da 117'sinin belirlenmesi için oy kullanıldı.

Hindistan'da parlamento seçimlerinde tüm aşamalarda, yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.

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Hindistan seçim

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