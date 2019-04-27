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"Hindistan'ın Renkleri" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 19:15 | Son Güncelleme

Türkiye'de öğrenim gören Hint öğrenciler, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikle kültürlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de öğrenim gören Hint öğrenciler, "Hindistan'ın Renkleri" etkinliğinde kültürlerinden örnekler sundu.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından İstanbul Ticaret Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, farklı ülkelerden çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte, Hint öğrenciler kendi ülkelerini yansıtan sunumlar yaptı ve değişik örneklerle kültürlerini tanıttı.

İstanbul Üniversitesi'nde Türkoloji bölümünde doktora yapan 30 yaşındaki Hint öğrenci Seyid Abdullah Şahnavaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz Hindistan ile Türkiye arasında güçlü bir köprü kurmak için böyle bir şey yaptık, çaba gösterdik. Programımızı İstanbul'da ilk kez yaptık. Daha önce Eskişehir'de ve Ankara'da düzenledik." dedi.

Etkinliğe katılan Türk öğrenci Fatmanur Yıldırım da Hint okul arkadaşlarını izlemek için geldiğini belirterek, "Hindistan hakkında daha fazla bilgi edindim. Gerek dini hakkında, gerek yemekleri hakkında, gerek kültürel özellikleri hakkında" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan kültür öğrenci

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