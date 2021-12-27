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Hırsızı havada yakaladılar!

27.12.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta hırsızlık yaptıktan sonra kaçmak isteyen şahıs, market çalışanı ve güvenlik görevlileri tarafından havada yakalandı. Bariyerlerden zıplarken durdurulan hırsızın yakalanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, akşam saat 18.00’da Esenyurt, Güzelyurt mahallesinde bulunan lüks site de gerçekleşti. İddiaya göre site içinde bulunan marketten hırsızlık yapan genç sitenin çıkışına doğru ilerlemeye başladı. Tavırlarından dikkat çeken şüpheli, durdurularak üstü aranmak istendi. Ancak bu sırada çaldığı ürünleri yere boşaltan şüpheli, bir anda kapıya doğru koşmaya başladı. Hızla site çıkışına ilerleyen genç bariyerlerin üstünden atladığı esnada market çalışanları ve sitenin güvenlikleri tarafından yakalandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kaçan hırsızın site bariyerlerinden atlarken o esnada kapı önünde duran vatandaşlar tarafından yakalanıp güvenlik görevlilerine teslim edildiği görülüyor. Yakalanan şahıs siten güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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