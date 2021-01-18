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Hırsızlar tarihi çeşmenin kitabesini çaldı

18.01.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Hırsızlar tarihi çeşmenin kitabesini çaldı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan tarihi Muhammed Ağa Çeşmesi’nin kitabesi çalındı.Bengisu Mahallesi Gülşen Sokak’ta 10 numaralı evin duvarında bulunan Muhammed Ağa Çeşmesi’nin kitabesi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan tarihi Muhammed Ağa Çeşmesi’nin kitabesi çalındı.
Bengisu Mahallesi Gülşen Sokak’ta 10 numaralı evin duvarında bulunan Muhammed Ağa Çeşmesi’nin kitabesi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Kitabeyi yerinden söküp götüren hırsızlara seslenen Ödemiş Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı Mehmet Kamer, ilgilileri göreve davet etti. Kamer, “Her yıl somut kültürel değerlerimizi yitiriyoruz. Maalesef ilgisizlikten ve bilgisizlikten dolayı tarihi eserlerimiz bir bir yok oluyor. Osmanlı Türkçesi ile kitabesinde ‘Sahibül hayrat vel hasenat / Kasap Kara Hüseyin / Oğlu Muhammed Ağa / Sene 1326 (.m.1910)’ yazıyordu. Tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması hususunda ivedilikle bir sosyal farkındalık ve duyarlılık oluşturmamız gerekiyor” dedi.
Antika ticaretiyle uğraşanlar odaları ve dernek yetkililerine ve sosyal medya kullanıcılarına çağrı yapan Kamer, “İzmir’in Ödemiş ilçesinde Muhammed Ağa çeşmesinin kitabesi çalınmıştır. Gören, duyan ve bilgisi olanların Ödemiş Yıldız Kent Müzesi ve Arşivi veya Ödemiş Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne müracaat etmeleri önemle duyurulur” diye konuştu.

Hırsızlar tarihi çeşmenin kitabesini çaldı

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