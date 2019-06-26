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Hırsızları "ayak izi" yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bir fabrikadan iş makinesi ile iki bilgisayarı çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, olay yerinde bıraktıkları ayak izinden yola çıkan jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde bir fabrikadan iş makinesi ve iki bilgisayarı çaldıkları ileri sürülen 4 zanlı yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KOBİ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikadan 100 bin lira değerindeki iş makinesi ve iki bilgisayarın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olay yeri ve çevresinde yaptıkları araştırmalarda, 4 şüpheliye ait ayak izlerini fark etti.

Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, çalınan iş makinesini Kanlıpınar Mahallesi'nde yol kenarında üzeri brandayla örtülü olarak buldu.

Bir süre sonra iş makinesini almaya gelen zanlılar S.S, K.E.B, S.Y. ile G.C, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma, şüphelilerin ayak izlerinin, olay yerinde bulunan izlerle aynı olduğunu belirledi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ayak Izi Eskişehir hırsızlık

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