HIRSIZLARIN RAHATLIĞI PES DEDİRTTİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)
Esenler'de bir kumaş firmasına gelen yüzü maskeli hırsızlar dakikalar içinde 40 bin liralık kumaş çaldı. Hırsızların rahat hareketleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay geçtiğimiz 31 Ağustos'ta Giyimkent'teki bir tekstil firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde otomobilleriyle iş yerinin önüne gelen yüzleri maskeli hırsızlar firmanın önüne araçlarını park etti. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar ,bir süre otomobilin içinde oturduktan sonra araçlarından indi.
BİR HAMLEDE KAPIYI AÇTILAR
Ellerindeki demir çubuk ve tornavidayla bir hamlede kapıyı açan şüpheliler tekrar araçlarına dönerek beklemeye başladı. Bu sırada elinde telefonuyla açık iş yeri kapısının önünden geçen bir vatandaş da durumu farkedemedi. Cuma namazı saati olması nedeniyle çevrede az kişinin olmasını fırsat bilen hırsızlar uygun anda iş yerinden içeri girdi. Dakikalar içinde otomobillerine top top kumaş taşıyan hırsızlar yaklaşık 40 bin lira değerindeki kumaşı araçlarına yükledi.
VATANDAŞI TEHDİT ETTİLER
Hırsızlar araçlarına kumaş yükledikleri sırada bir vatandaş hırsızları fark ederek durumu özel güvenlik ve polis ekiplerine haber verdi. Hırsızlar da kendilerini gören vatandaşları tehdit ederek kumaş yüklemeye devam etti. Tüm bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüsü
-Hırsızların araçlarından inişleri
-Kapıyı açmaları
-Kumaşları taşımaları
-Bir kişinin hırsızları fark edip telefonla konuşması
-Hırsızların kaçışı
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