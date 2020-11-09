Hırsızlık olayları kamera kayıtları ile çözüldü

Malatya’da 5 ayrı yerde meydana gelen hırsızlık olayları güvenlik kamerası kayıtları izlenerek çözüldü.

Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde meydana gelen 4 hırsızlık olayının şüphelisinin tespiti için 20 ayrı iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtları incelendi. 4 hırsızlık olayların şüphelisi olduğu tespit edilen M.A yakalandı. Şahıs yakalama esnasında polislere mukavemette bulundu. M.A. zor kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Diğer yandan, Çavuşoğlu Mahallesi’nde bir araçta meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili 30 ayrı noktada 20 saatlik görüntü alınarak izlendi. Hırsızlık şüphelisinin H.A.K isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli H.A.K yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Hırsızlık olayları ile ilgili tahkikat sürdürülüyor.

