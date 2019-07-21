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Hırsızlık şüphelileri kameraya yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

Mersin'de 3 farklı eve hırsızlık için giren 6 zanlı güvenlik kameralarınca görüntülendi - Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 3 farklı eve hırsızlık için giren 6 şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki 3 farklı evden meydana gelen hırsızlık olaylarının zanlılarının yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını 6 şüphelinin gerçekleştirdiğini ve arabayla bölgeye gelen zanlılardan birinin duvardan atlayıp eve girdiğini belirledi.

Zanlılardan kimliği belirlenen F.A. düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen bir cep telefonu, iki çeyrek altın ve bir tam altın ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, ele geçirilen telefon ve altınlar sahiplerine teslim edildi.

Firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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