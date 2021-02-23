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Hırsızlık zanlıları kaza sonrası tamirciye gidince yakayı ele verdi

23.02.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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Hırsızlık zanlıları kaza sonrası tamirciye gidince yakayı ele verdi

Mersin’in Anamur ilçesinde evden hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli, hırsızlık sonrası kaza yaptıkları aracı tamirciye götürünce, kameralar tarafından tespit edilerek yakalandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Anamur ilçesi Çukurabanoz Mahallesi’ne bağlı Kaş, Akpınar ve Abanoz yaylalarında son dönemde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Mersin’in Anamur ilçesinde evden hırsızlık olaylarına karışan 3 şüpheli, hırsızlık sonrası kaza yaptıkları aracı tamirciye götürünce, kameralar tarafından tespit edilerek yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Anamur ilçesi Çukurabanoz Mahallesi’ne bağlı Kaş, Akpınar ve Abanoz yaylalarında son dönemde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı. 15 ayrı şahsa ait yayla evine giriş kapısı kırılarak girildiğini ve muhtelif ev eşyalarının çalındığını tespit eden ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 12 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, bir araç ve 3 şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler ayrıca, hırsızlık olayında kullanılan aracın olay sonrası kaza yaptığını, çekici vasıtasıyla sanayiye tamir için getirildiğini ve çalınan malzemelerin araçta olduğunu güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti.
Zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alırken, evlerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda ev eşyası ve malzeme ele geçirdi.
Suçlarını itiraf ettikleri belirtilen ve 23 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri oldukları kaydedilen 3 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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