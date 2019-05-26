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Hırsızlık zanlısı abla-kardeş tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 12:59 | Son Güncelleme

Hırsızlık zanlısı abla-kardeş tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evden 2 çeyrek altın ve 2 bin 500 lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan abla ve kardeşi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çenedağ Mahallesi Engin Caddesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı.

MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını S.Ö. (26) isimli kadın ile ablası G.B'nin (29) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, girdikleri evden 2 çeyrek altın ve 2 bin 500 lira çaldıkları iddia edilen kardeşlerin Yalova'da olduğunun belirlenmesi üzerine Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerle düzenlenen operasyonda şüphelileri yakaladı.

Kocaeli'ye getirilen şüphelilerin kapı zillerini bastıkları ve evde kimsenin olmadığını anlayınca kilitli olmayan kapıları sert plastik ya da kredi kartı kullanarak açtıkları ve eve girerek hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden S.Ö'nün 25, G.B'nin ise 12 suçtan poliste kaydının olduğu belirtildi.

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Derince ev hırsızlığı iddiası Kocaeli

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