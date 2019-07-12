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Hırsızlık zanlısı tahliye edildiği cezaevine geri döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 09:30 | Son Güncelleme

Mersin'de 10 ayrı hırsızlık olayı nedeniyle aranan ve benzer suçtan 11 yıl kaldığı cezaevinden geçen yıl tahliye edildiği öğrenilen zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Merkez Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde bulunan evlerdeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Kayıtlardan şüphelinin daha önce benzer suçlardan kaydı olan Ş.B. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı yakaladı.

Üst aramasında çalıntı cep telefonu, saat ve kolye bulunan Ş.B'nin, kentte 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Aynı suçtan 11 yıl cezaevinde kaldığı, 2018 yılında da tahliye edildiği öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Hükümlü Mersin

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