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  4. Hırvatistan Büyükelçisi değişti! Yeni büyükelçi Yavuz Selim Kıran oldu…

Hırvatistan Büyükelçisi değişti! Yeni büyükelçi Yavuz Selim Kıran oldu…

06.09.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hırvatistan ziyareti öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hırvatistan Büyükelçiğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hırvatistan Büyükelçisi değişti! Yeni büyükelçi Yavuz Selim Kıran oldu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan karara göre Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan merkeze çekildi.

Erdoğan, Hızlan’dan boşalan Hırvatistan Büyükelçiliği görevine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ı atadı.

KARAR ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ÖNCESİNDE ALINDI

Kararın Erdoğan'ın Balkan turu öncesi alınması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükelçi Hırvatistan Recep Tayyip Erdoğan

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