Hırvatistan Büyükelçisi değişti! Yeni büyükelçi Yavuz Selim Kıran oldu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan karara göre Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan merkeze çekildi.
Erdoğan, Hızlan’dan boşalan Hırvatistan Büyükelçiliği görevine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ı atadı.
Kararın Erdoğan'ın Balkan turu öncesi alınması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek.