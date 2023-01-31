Hısım olacakken hasım oldular... Düğün salonunda ortalık karıştı! Kız ve erkek tarafı birbirine girdi: 9 yaralı

Şaşkına çeviren olay, Pendik’te bir düğün salonunda geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre düğün yapılan salonda bulunan küçük çocukların kavgasına aileleri de dahil olunca ortalık karıştı.

Tarafların birbirlerine saldırmasıyla düğün salonu birbirine girdi. Düğün salonunda başlayan kavga düğün salonunun dışına da taştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada kimisi elinden, kimisi vücudundan, kimisi kafasından aldığı darbelerle toplamda 9 kişi yaralandı.

Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Hafif yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılırken bazı yaralılar da hastaneye kaldırıldı.

Düğün salonu içerisinde ve salonun girişinde yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

