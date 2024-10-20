HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Histerektomi nedir, neden yapılır? Histerektomi ameliyatı

Histerektomi nedir, neden yapılır? Histerektomi ameliyatı

Ferhan Petek Ferhan Petek
18.10.2024 18:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların üreme sistemlerinde üreme hücreleri, genel olarak yumurta ve cinsiyet hormonlarını üretmekle görevlidir. Üreme organları, yumurta hücresinin aynı zamanda erkek üreme hücresi ile bir araya gelmesi sonucunda meydana gelen döllenmiş yumurtanın gelişimi için de uygun bir ortam hazırlamaya yardımcı olur. Peki, histerektomi nedir, neden yapılır?

Histerektomi nedir, neden yapılır? Histerektomi ameliyatı

Rahmin dokusunun gelişmesi, hormonal değişiklikler aracılığıyla uyarılır. Bu uyarılar, rahim dokusunun gelişmesini sağlar. Erkek üreme hücresi ile bir araya gelen yumurta hücresinin yerleşebilmesi için böylece uygun bir ortam oluşmuş olur. Eğer üreme hücreleri arasında birleşme gerçekleşmezse, yumurta hücresi ve rahim dokusu adet kanaması eşliğinde dışarı atılır.

Histerektomi nedir?

Çeşitli cerrahi yaklaşımlarla rahim yapıları çıkartılır. Bu durum da histerektomi olarak ifade edilir. Histerektomi işlemi yapılan kişilerde adet kanaması ve üreme işlevleri de sonlandırılmış olur.

Yapılan histerektomi işlemi sırasında rahim dokusuna ek bir şekilde fallopi tüpü ve yumurtalık gibi yapılar da çıkmış olur. Gerekli durumlarda yapılan histerektomi, çeşitli rahatsızlıkların meydana gelmesi sonucunda gerek duyulan bir işlemdir.

Histerektomi ameliyatı nedir?

Farklı cerrahi müdahaleler ve yaklaşımlarla rahim yapıları çıkartılır. Bu işlem histerektomi olarak adlandırılır. Histerektomi işlemi yapılan kişilerde adet kanaması ve üreme işlevi sonlandırılır.

Histerektomi işlemi sadece çok gerekli görüldüğü durumlarda yapılan bir işlemdir. Uzman doktor bu işleme karar verirse işlem yapılır. Sonuçları da duruma ve kişiye göre çeşitlilik gösterir.

Histerektomi neden yapılır?

Uzman doktorların histerektomi işlemine gerek gördüğü çeşitli durumlar bulunur. Bu durumlardan bazıları şunlardır:

  • Diğer tedavi yolları ile kontrol altına alınması başarılamamış olan anormal vajinal kanamalar olduğu zaman,
  • Rahim dokusunun rahmin dışındaki bölgelerde de yer almasının ciddi bir noktaya gelmesi durumunda,
  • Rahim içi ya da rahim boynundaki anormalliklerde,
  • Pelvik ağrılar birçok tedavi yöntemi uygulandığı hâlde giderilemediği zamanlarda,
  • Pelvik organların prolamsusu şeklinde ifade edilen durum, kadınlardaki üreme organlarının destek dokularındaki zayıflık yüzünden normalden daha farklı bir biçimde durabilir. Rahim prolapsusu, rahmin vajinal kanal içinde yer alacak şekilde aşağı doğru yer değiştirmesini ifade etmektedir. Tüm bunların sonucunda idrar tutamama ya da bağırsak bozuklukları gibi sorunlar yaşanır. Bu sorunları düzeltebilmek için histerektomi uygulanması gerekebilir.
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
ameliyat sağlık Kadın
En Çok Okunan Haberler
Tahliye partisinde tepki çeken görüntüleri böyle savundu! "Ayaklarının altını bile..."

Tahliye partisinde tepki çeken görüntüleri böyle savundu! "Ayaklarının altını bile..."

CHP skandala böyle göz yummuş

CHP skandala böyle göz yummuş

Tüm şehir onun sayesinde iki kat iş yapıyor! Nüfus bile arttı

Tüm şehir onun sayesinde iki kat iş yapıyor! Nüfus bile arttı

'Yarın çok geç olacak' Ciddi bir sürece girdi! Hepsi için tehlike...

'Yarın çok geç olacak' Ciddi bir sürece girdi! Hepsi için tehlike...

Taksim'in göbeğinde Türk bayraklı duygu sömürüsü! Vatandaşların dikkatini çekti: 3 kadın suç üstü yakalandı

Taksim'in göbeğinde Türk bayraklı duygu sömürüsü! Vatandaşların dikkatini çekti: 3 kadın suç üstü yakalandı

'Hasan ölü satıyorlar Hasan' Vicdan yoksunu bebek katillerinin kan donduran yazışmaları: Ex olsun Galatasaray'ın maçı var

'Hasan ölü satıyorlar Hasan' Vicdan yoksunu bebek katillerinin kan donduran yazışmaları: Ex olsun Galatasaray'ın maçı var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.