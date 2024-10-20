Histerektomi nedir, neden yapılır? Histerektomi ameliyatı

Rahmin dokusunun gelişmesi, hormonal değişiklikler aracılığıyla uyarılır. Bu uyarılar, rahim dokusunun gelişmesini sağlar. Erkek üreme hücresi ile bir araya gelen yumurta hücresinin yerleşebilmesi için böylece uygun bir ortam oluşmuş olur. Eğer üreme hücreleri arasında birleşme gerçekleşmezse, yumurta hücresi ve rahim dokusu adet kanaması eşliğinde dışarı atılır.

Histerektomi nedir?

Çeşitli cerrahi yaklaşımlarla rahim yapıları çıkartılır. Bu durum da histerektomi olarak ifade edilir. Histerektomi işlemi yapılan kişilerde adet kanaması ve üreme işlevleri de sonlandırılmış olur.

Yapılan histerektomi işlemi sırasında rahim dokusuna ek bir şekilde fallopi tüpü ve yumurtalık gibi yapılar da çıkmış olur. Gerekli durumlarda yapılan histerektomi, çeşitli rahatsızlıkların meydana gelmesi sonucunda gerek duyulan bir işlemdir.

Histerektomi ameliyatı nedir?

Farklı cerrahi müdahaleler ve yaklaşımlarla rahim yapıları çıkartılır. Bu işlem histerektomi olarak adlandırılır. Histerektomi işlemi yapılan kişilerde adet kanaması ve üreme işlevi sonlandırılır.

Histerektomi işlemi sadece çok gerekli görüldüğü durumlarda yapılan bir işlemdir. Uzman doktor bu işleme karar verirse işlem yapılır. Sonuçları da duruma ve kişiye göre çeşitlilik gösterir.

Histerektomi neden yapılır?

Uzman doktorların histerektomi işlemine gerek gördüğü çeşitli durumlar bulunur. Bu durumlardan bazıları şunlardır: