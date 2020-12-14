Histeri nedir? Histerikli kişide görülen özellikler

Günümüzde her yaş grubunda yaygın olarak görülen histeri psikonevrotik bir bozukluktur. Bu bozukluk kendini ani duygu değişimi, hafıza kaybı ya da hareket bozukluklarıyla gösterebilir. Bilinç altında kalmış ya da buraya itilmiş durumların ve olayların patlaması olarak görülebilir. İşte histeri hakkında bilmeniz gereken her şey!

Histerinin Sebepleri Nelerdir?

Hastalığın sebepleri tamamen ruhsaldır. Geçmişte yaşanan ailevi sorunlar, boşanmalar, cinsel sorunlar, maddi ya da manevi sıkıntılar, kavgalar ve travmalar gibi birçok olumsuz durum histeriye sebep olabilir. Bilinçaltında yer edinen önemli olaylar yıllar sonra gün yüzüne çıkarak krize yol açabilir. Histeri krizi sırasında kişi kendini kaybeder ve ani hareketler yapmaya başlar. Bu ruhsal rahatsızlık zihinsel bir süreç sonrası ortaya çıkar. Bilinçaltında oturmayan gerçeklik kişiyi hayale sürükler. Hasta zamanla gerçek ve hayal arasındaki farkı ayırt edemez bir hale gelir. Yaşamadığı bir olayı sanki gerçekten yaşamış gibi anlatır.

Hastalığın Tarihi

Histeri ne demek sorusunu cevaplamak için önce hastalığın tarihini bilmek gerekir. Histeri, tarihte ilk defa Yunanlılar tarafından tanımlanmıştır. “Hysterikos” ismiyle anıldığı bilinir. Bir hastalık olarak ise ilk defa Hipokrat tarafından teşhis edilmiştir. Hastalığın ismi de yine Hipokrat tarafından verilir. Hipokrat bu hastalığı ilk olarak kadınlarda bularak kadın rahmi olan uterusun bir sonucu olarak açıklamıştır. Histeri kelimesi de “husteros” yani rahim kelimesinden türemiştir. Eski Yunanlılar kadınların kendilerini aşırı gürültülü ifade etme biçimlerinin rahmin iç hareketliliğinden kaynaklandığını düşünüyorlardı. Yine aynı şekilde kadının cinsel anlamda doyumsuzluğunun da aynı biçimde histeriye yol açtığı sanılıyordu. Hipokrat, hastalığın tedavisinde kadında orgazma yaratmak amacıyla genital bölgeye tazyikli su püskürtme yöntemini kullanmıştır. Günümüzde erkeklere oranla kadınlarda daha sık bir şekilde görülen bu hastalık ismini de kadınların rahminden almıştır.