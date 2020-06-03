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Hitler'in doğduğu ev polis merkezi oluyor

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2020 14:51 | Son Güncelleme

Avusturya'da Adolf Hitler'in doğduğu ev devlet tarafından satın alındı. Evin kasım ayında polis merkezine dönüştürülmesi planlanıyor. 5 milyon euro harcanarak polis merkezine dönüştürülecek Hitler'in evi aşırı sağcılar tarafından mabet haline getirilmişti. Hitler'in evine turistik geziler düzenleniyordu.

Hitler'in doğduğu ev polis merkezi oluyor

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Adolf Hitler’in doğduğu evi, polis merkezine dönüştürecek proje tanıtıldı.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve beraberindeki heyet düzenlenen basın toplantısında, Nazi liderinin doğduğu evi polis merkezine dönüştürecek projeyi kamuoyuyla paylaştı.

Nehammer, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olan ve milyonlarca kişinin ölümüne yol açan Adolf Hitler’in doğduğu evin ne yapılacağına ilişkin sorunun uzun yıllar Avusturya’yı meşgul ettiğini söyledi.

Kamuoyunda "Hitler’in evi" olarak da bilinen binaya ilişkin bir komisyonun kurulduğunu, burada sayısız kişinin katledilmesine neden olan diktatörün doğduğu evin polis merkezine dönüştürülmesine karar verildiğini kaydeden Nehammer, şunları söyledi:

"Buranın polis merkezine dönüştürülmesi yerinde bir karar olmuştur. Çünkü polisler aldıkları eğitim doğrultusunda halkın yanında yer alırlar ve özgürlüğü, düşünce, ifade ve toplanma özgürlüklerinin kalıcı bir şekilde korunmasını sağlarlar. Bu polisin temel görevidir. Bu nedenle buradaki değişim geleceğe ışık tutacaktır."

Hitler’in evine ilişkin oluşturulan komisyonun Başkanı Hermann Feiner de binanın tarihi serüveni ve kamusallaştırılmasına ilişkin süreci aktardı.

İNŞAAT 5 MİLYON EUROYA MAL OLACAK

Feiner, kasım ayında binanın polis merkezine dönüştürüleceğini, inşaatın yaklaşık 5 milyon euroya mal olacağını söyledi.

Binanın dönüştürülmesine ilişkin yapılan proje yarışmasının jurilerinden mimar Robert Wimmer, projenin sadeliğinin kedileri için belirleyici olduğunu kaydederek, yapım aşamasında tarihi dokuya dikkat edileceğini sözlerine ekledi.

HİTLER'İN DOĞDUĞU EV

Nazi lider Adolf Hitler’in 1889’da Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Braunau am Inn kasabasında dünyaya geldiği ev ülkede son yıllarda ciddi tartışmalara neden olmuş, çok sayıda Neonazinin uğrak yeri olmaya başlamıştı.

Kasım 2019'da Hitler’in doğduğu evin polis karakolu olarak dönüştürülmesine karar verilmiş, bu çerçevede Avrupa genelinde bir proje yarışması düzenlenmişti.

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