Hitler'in doğduğu ev polis merkezi oluyor

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Adolf Hitler’in doğduğu evi, polis merkezine dönüştürecek proje tanıtıldı.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve beraberindeki heyet düzenlenen basın toplantısında, Nazi liderinin doğduğu evi polis merkezine dönüştürecek projeyi kamuoyuyla paylaştı.

Nehammer, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olan ve milyonlarca kişinin ölümüne yol açan Adolf Hitler’in doğduğu evin ne yapılacağına ilişkin sorunun uzun yıllar Avusturya’yı meşgul ettiğini söyledi.

Kamuoyunda "Hitler’in evi" olarak da bilinen binaya ilişkin bir komisyonun kurulduğunu, burada sayısız kişinin katledilmesine neden olan diktatörün doğduğu evin polis merkezine dönüştürülmesine karar verildiğini kaydeden Nehammer, şunları söyledi:

"Buranın polis merkezine dönüştürülmesi yerinde bir karar olmuştur. Çünkü polisler aldıkları eğitim doğrultusunda halkın yanında yer alırlar ve özgürlüğü, düşünce, ifade ve toplanma özgürlüklerinin kalıcı bir şekilde korunmasını sağlarlar. Bu polisin temel görevidir. Bu nedenle buradaki değişim geleceğe ışık tutacaktır."