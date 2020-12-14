HIV virüsü nedir?

HIV enfeksiyonu insan bağışıklık yetmezliği virüsü olarak da bilinir. Bu hastalık kan ve korunmasız cinsel temas yoluyla bulaşır. Virüs vücudun çeşitli dokularına yerleşebilir. Hastalığın ana etkisi bağışıklık sistemi üzerinde görülür. HIV virüsü vücut sıvılarının bir kişiden diğerine temasıyla bulaşır. Cinsel ilişki, direkt kan teması, organ nakilleri sırasında ve anneden bebeğe geçer. Peki HIV nedir, HIV nasıl bulaşır, HIV hastalığının tedavisi nasıl olur? HIV Virüsü Belirtileri Nelerdir? HIV bulaştığı bireyin vücudunda çeşitli hücrelere zarar verir. Özellikle CD4T kan hücrelerine yerleşir ve burada çoğalır. Bu kan hücrelerinin zarar görmesi sonucunda azalma meydana gelir. Bunun sonucunda da vücudun bağışıklık sistemi büyük oranda zayıflar ve çöker. Bağışıklık sistemine oldukça büyük hasar verir. HIV belirtileri arasında hastaları olumsuz yönde etkileyen bazı semptomlar bulunur. HIV belirtileri erkek ve kadınlarda benzerdir. Kişilerin vücut direnci zayıflar. Bu zayıflama sonucunda da hafif geçen ya da normalde zararsız olan hastalıklar belirebilir. Bağışıklık sisteminin yıkıma uğraması sonucunda lenf bezlerinde büyüme meydana gelebilir. Buna ek olarak ağız ve deride tekrarlayan uçuklar, vücutta yaralar, ani ateş yükselmeleri, terleme, kilo kaybı, ishal ve öksürük görülebilir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması fırsatçı bakterilere de zemin hazırlar. Tüberküloz, pamukçuk, mantar gibi enfeksiyonlar ortaya çıkar. Kişide bu belirtilerden bazılarının bulunması AIDS virüsünü düşündürebilir. Kesin tanı HIV testi olan anti-HIV sonucu ortaya çıkar.

HIV Nasıl Bulaşır? HIV nasıl bulaşır sorusunu merak ediyorsanız bu kısımda aradığınız cevabı bulabilirsiniz. HIV virüsü insandan insana bulaşır. Bu virüs HIV pozitif olan kişilerin kan, sperm, vajina salgısı ve anne sütünde bulunur. Bu virüs hem kadından hem de erkekten bulaşabilir. Aynı zamanda virüs hamilelik sürecinde ya da emzirme döneminde kan veya diğer sıvılar yoluyla anneden bebeğe bulaşabilir. Dünya genelindeki istatistiklerin %80-85’i bu enfeksiyonun korunmasız cinsel ilişki ile bulaştığını gösterir. Kan, sperm, vajinal sıvı gibi yollarla ya da ağızda ve deride zedelenmiş doku, çatlak, kesiklerle temasla da bulaşabilir. Enfeksiyon vajinal, oral ya da anal cinsel temasla bulaşabilir. HIV pozitif kişilerle korunmasız tek bir cinsel temas bulaşma için yeterlidir. Bir diğer HIV bulaşma yolları ise kan ve kan ürünleridir. HIV kanda oldukça yoğun olarak bulunur. Olası durumları şu şekilde belirtebiliriz: HIV pozitif kişinin kanı ve diğer kişinin kanının temas etmesi,

Test edilmemiş kan nakli,

HIV pozitif bireyin organı, dokusu ya da sperminin transfer edilmesi,

Kullanılmış şırınga, iğne gibi cerrahi aletler, dövme aletleri veya akupunktur iğneleri gibi malzemeler,

Damar yolu,

HIV pozitif bireyin cinsel organında olan kanamalar virüsün bulaşma yolları arasında sayılabilir. HIV Hangi Durumlarda Bulaşmaz? HIV konusunda geçmişte pek çok yanlış inanış ve önyargılar vardı. Bu tarz ön yargılar HIV pozitif olan bireylerin hayatını zorlaştırarak sosyal hayata karışmalarını engelliyordu. Günümüzde HIV enfeksiyonu hakkında yapılan bilinçlendirme çalışmaları sayesinde ön yargıların azalması sağlanmıştır. HIV kolay bulaşır mı sorusuna cevap olarak hayır diyebiliriz. HIV enfeksiyonunun bulaşmadığı durumları şu şekilde belirtebiliriz: