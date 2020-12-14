HIV virüsü nedir?

HIV enfeksiyonu insan bağışıklık yetmezliği virüsü olarak da bilinir. Bu hastalık kan ve korunmasız cinsel temas yoluyla bulaşır. Virüs vücudun çeşitli dokularına yerleşebilir. Hastalığın ana etkisi bağışıklık sistemi üzerinde görülür. HIV virüsü vücut sıvılarının bir kişiden diğerine temasıyla bulaşır. Cinsel ilişki, direkt kan teması, organ nakilleri sırasında ve anneden bebeğe geçer. Peki HIV nedir, HIV nasıl bulaşır, HIV hastalığının tedavisi nasıl olur?
HIV bulaştığı bireyin vücudunda çeşitli hücrelere zarar verir. Özellikle CD4T kan hücrelerine yerleşir ve burada çoğalır. Bu kan hücrelerinin zarar görmesi sonucunda azalma meydana gelir. Bunun sonucunda da vücudun bağışıklık sistemi büyük oranda zayıflar ve çöker. Bağışıklık sistemine oldukça büyük hasar verir. HIV belirtileri arasında hastaları olumsuz yönde etkileyen bazı semptomlar bulunur. HIV belirtileri erkek ve kadınlarda benzerdir. Kişilerin vücut direnci zayıflar. Bu zayıflama sonucunda da hafif geçen ya da normalde zararsız olan hastalıklar belirebilir. Bağışıklık sisteminin yıkıma uğraması sonucunda lenf bezlerinde büyüme meydana gelebilir. Buna ek olarak ağız ve deride tekrarlayan uçuklar, vücutta yaralar, ani ateş yükselmeleri, terleme, kilo kaybı, ishal ve öksürük görülebilir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması fırsatçı bakterilere de zemin hazırlar. Tüberküloz, pamukçuk, mantar gibi enfeksiyonlar ortaya çıkar. Kişide bu belirtilerden bazılarının bulunması AIDS virüsünü düşündürebilir. Kesin tanı HIV testi olan anti-HIV sonucu ortaya çıkar.
HIV nasıl bulaşır sorusunu merak ediyorsanız bu kısımda aradığınız cevabı bulabilirsiniz. HIV virüsü insandan insana bulaşır. Bu virüs HIV pozitif olan kişilerin kan, sperm, vajina salgısı ve anne sütünde bulunur. Bu virüs hem kadından hem de erkekten bulaşabilir. Aynı zamanda virüs hamilelik sürecinde ya da emzirme döneminde kan veya diğer sıvılar yoluyla anneden bebeğe bulaşabilir. Dünya genelindeki istatistiklerin %80-85’i bu enfeksiyonun korunmasız cinsel ilişki ile bulaştığını gösterir. Kan, sperm, vajinal sıvı gibi yollarla ya da ağızda ve deride zedelenmiş doku, çatlak, kesiklerle temasla da bulaşabilir. Enfeksiyon vajinal, oral ya da anal cinsel temasla bulaşabilir. HIV pozitif kişilerle korunmasız tek bir cinsel temas bulaşma için yeterlidir. Bir diğer HIV bulaşma yolları ise kan ve kan ürünleridir. HIV kanda oldukça yoğun olarak bulunur. Olası durumları şu şekilde belirtebiliriz:
HIV konusunda geçmişte pek çok yanlış inanış ve önyargılar vardı. Bu tarz ön yargılar HIV pozitif olan bireylerin hayatını zorlaştırarak sosyal hayata karışmalarını engelliyordu. Günümüzde HIV enfeksiyonu hakkında yapılan bilinçlendirme çalışmaları sayesinde ön yargıların azalması sağlanmıştır. HIV kolay bulaşır mı sorusuna cevap olarak hayır diyebiliriz. HIV enfeksiyonunun bulaşmadığı durumları şu şekilde belirtebiliriz:
HIV enfeksiyonu kan tahlilleriyle tespit edilir. Virüs bulaştıktan sonra test için belli bir süre beklenmesi gerekir. Bunun sebebi vücudun virüse karşı ürettiği antikorları gözlemlemektir. Bu kontrol edildikten sonra antikorların oluştuğu doğru zamanda test yapılması oldukça önem taşır.
Virüsün tanısı için ELISA testi olarak bilinen kan testleri kullanılır. Enfeksiyon vücuda girdikten sonra 3-8 hafta içinde antikor üretimi başlar. Bu antikorlar yaklaşık 3 aylık bir dönem içinde ölçülebilir. Bu döneme “pencere dönemi” denir. Antikorlar Anti-HIV testi olarak bilinen ELISA testiyle ölçülebilir. Sonucun pozitif olması sonucunda HIV pozitif tanısı konulur.
HIV enfeksiyonunu kalıcı anlamda tedavi eden bir ilaç yoktur. Hala HIV aşısı çalışmaları devam etmektedir. HIV enfeksiyonunu kontrol altında tutan ve virüse bağlı oluşabilecek çoğu sorunu engelleyebilecek pek çok ilaç bulunur. Bu ilaçlar Antiretroviral Tedavi (ART) adıyla bilinir. HIV pozitif tanısı konulan her birey enfeksiyonun evresi ya da belirtilerin ağırlığı fark etmeksizin bu tedaviye kesinlikle başlamalıdır. Bu enfeksiyonu barındıran kişilerin rutin kontrol ve tedavilerini aksatmaması gerekir. HIV pozitif bireyler uygun tedavi yöntemleri sayesinde ileri bir evre olan AIDS dönemine gelmeden hayatlarına devam edebilir. Bireylerin tedavi için günlük kullandığı ilaçların bir yan etkisi olmadığı bilinir. Bireyler kullandığı ilaçlarla birlikte günlük yaşamlarına devam edebilirler. İleri bir evre olan AIDS aşamasında da kişilerin uygun tedavi yöntemleri sayesinde sağlıklı bir yaşama kavuşması mümkündür.
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