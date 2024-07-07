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  4. Hizbullah, İsrail'in Ruveysat el-Alem mevzisini vurdu!

Hizbullah, İsrail'in Ruveysat el-Alem mevzisini vurdu!

07.07.2024 12:10
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Hizbullah, İsrail'in Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisini vurdu. Yaptığı açıklamada saldırıyı Gazze saldırılarına karşılık Filistin halkının direnişine destek verdiğini göstermek amacıyla yaptığını belirtti. İsrail, Hizbullah'ın önemli isimlerinden Meysem Mustafa el-Attar'ı öldürdüğünü yazılı olarak bildirmişti.

Hizbullah, İsrail'in Ruveysat el-Alem mevzisini vurdu!

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak adlandırılan sınır hattında son haftalarda gerginlik gündün güne tırmanıyor. Lübnan'daki Hizbullah hareketi, İsrail'in Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisini vurduğunu açıkladı.

Hizbullah Telegram hesabından açıklama yaparak, İsrail'in Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisinin füzelerle hedef alınarak vurduğunu belirtti. Hizbullah saldırıyı, "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının cesur ve onurlu direnişine destek vermek amacıyla" gerçekleştirildiği aktardı.

israil-hizbullah

İSRAİL, HİZBULLAH MENSUBU UZMAN ATTAR'I ÖLDÜRDÜ

İsrail ile 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 361'e ulaştı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinin Şaat beldesinde, İsrail insansız hava aracının düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybetti. İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin Hizbullah'ın hava savunma gücünde önemli bir uzman olarak kabul edilen Meysem Mustafa el-Attar'ın öldürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, Meysem Mustafa el-Attar'ın, Hizbullah'ın hava savunma güçlerinin önemli ve deneyimli bir üyesi olduğu ve aynı zamanda İsrail'e yönelik çeşitli saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesinde rol oynadığı aktarıldı.

Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada ise, 1991 doğumlu Attar'ın öldürüldüğünü doğruladı. (AA)Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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Filistin İsrail Hizbullah
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