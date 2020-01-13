Hızlı bir WordPress sitesi için 5 ipucu!

Site hızını sıralama algoritmasına ekleyen Google, arama sonuçlarında yavaş sitelerin üst sıralarda yer almasını istemiyor. Bu da yavaş sitelerin daha az trafiğe razı olmaları gerektiği anlamına geliyor.

Eğer web siteniz için daha fazla trafik, daha fazla takipçi ve daha çok kazanç istiyorsanız, WordPress web sitenizi daha HIZLI bir web sitesine dönüştürmelisiniz (Herhangi bir değişiklikten önce, sitenizin hızını ölçmeyi ve yedek almayı unutmayın)!

1. Doğru Hosting Türünü Seçmek



Sitenizin hızını önemli ölçüde etkileyen en büyük faktör hostingtir.

Hosting web sitenizin yayınlanabilmesi için gereken teknolojik alt yapının sağlanması diye tanımlanır ki burada sözü edilen altyapının beyni web sitenizin içeriğinin depolandığı sunuculardır.

Kaliteli hosting hizmeti, donanımı yüksek sunucularla sağlanır yani web siteniz hiçbir zaman sunucunuzun izin verdiğinden daha hızlı olamaz.

Sitenizin barındığı sunucunun ihtiyaçlarınıza uygun olarak yapılandırılmış olması; web sitenizin hızı, kesintisiz erişimi ve güvenliği açısından önemlidir.