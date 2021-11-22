Hızlı ve elektrikli: Rolls-Royce'un elektrikli uçağı dünya rekoru kırdı!

Rolls-Royce, dünyanın en hızlı tamamen elektrikli uçağına imza attı. Lüks ve pahalı otomobilleriyle tanınan şirket, “Spirit of Innovation” adını taşıyan tamamen elektrikli uçağının üç yeni dünya rekoru kırdığını açıkladı.
“Spirit of Innovation” uçağı, test uçuşu sırasında 623 km/s maksimum hıza ulaşarak yeni bir hız rekoru kırdı.
Rolls-Royce, bunun Siemens eAircraft destekli Extra 330 LE akrobasi uçağının 2017'de kırdığı önceki rekordan 213.04 km/s daha hızlı olduğunu söyledi.
Bu arada, tamamen elektrikli uçak 15 km'de önceki rekordan 292,8 km/s daha hızlı bir şekilde 532.1 km/s hıza ulaştı. 3 bin metreye 202 saniyede çıkan uçak, ayrıca bu alandaki bir önceki rekoru da 60 saniyeyle ele geçirdi.
Sonuç olarak, Rolls-Royce, uçağın "dünyanın en hızlı tamamen elektrikli aracı" olduğuna inanıyor.
Uçak, 400 kW'lık bir elektrikli güç aktarma organı kullanıyor. Pil, 7 bin 500 akıllı telefonu şarj edecek kadar büyük.
Veriler, onay için dünya havacılık kayıtlarını kontrol eden Uluslararası Havacılık Federasyonu'na (FAI) gönderildi.
Rolls-Royce, projenin gelecekteki teknolojilerin ve hatta yakın gelecekte uçan taksilerin yolunu açabileceğine inanıyor.
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