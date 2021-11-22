Hızlı ve elektrikli: Rolls-Royce'un elektrikli uçağı dünya rekoru kırdı!

Rolls-Royce, dünyanın en hızlı tamamen elektrikli uçağına imza attı. Lüks ve pahalı otomobilleriyle tanınan şirket, “Spirit of Innovation” adını taşıyan tamamen elektrikli uçağının üç yeni dünya rekoru kırdığını açıkladı.

ROLLS-ROYCE'UN ELEKTRİKLİ UÇAĞINDAN HIZ REKORU

“Spirit of Innovation” uçağı, test uçuşu sırasında 623 km/s maksimum hıza ulaşarak yeni bir hız rekoru kırdı.

Rolls-Royce, bunun Siemens eAircraft destekli Extra 330 LE akrobasi uçağının 2017'de kırdığı önceki rekordan 213.04 km/s daha hızlı olduğunu söyledi.

Bu arada, tamamen elektrikli uçak 15 km'de önceki rekordan 292,8 km/s daha hızlı bir şekilde 532.1 km/s hıza ulaştı. 3 bin metreye 202 saniyede çıkan uçak, ayrıca bu alandaki bir önceki rekoru da 60 saniyeyle ele geçirdi.

Sonuç olarak, Rolls-Royce, uçağın "dünyanın en hızlı tamamen elektrikli aracı" olduğuna inanıyor.

7 BİN 500 TELEFONU ŞARJ EDEBİLECEK KAPASİTEDE

Uçak, 400 kW'lık bir elektrikli güç aktarma organı kullanıyor. Pil, 7 bin 500 akıllı telefonu şarj edecek kadar büyük.

Veriler, onay için dünya havacılık kayıtlarını kontrol eden Uluslararası Havacılık Federasyonu'na (FAI) gönderildi.

Rolls-Royce, projenin gelecekteki teknolojilerin ve hatta yakın gelecekte uçan taksilerin yolunu açabileceğine inanıyor.

