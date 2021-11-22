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Hızlı ve elektrikli: Rolls-Royce'un elektrikli uçağı dünya rekoru kırdı!

22.11.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rolls-Royce, “Spirit of Innovation” olarak adlandırılan tamamen elektrikli uçağının, son uçuş testlerinde maksimum 387,4 mph (623 km/s) hıza ulaştıktan sonra türünde dünyanın en hızlısı olduğunu duyurdu. Uçağın pili ise 7 bin 500 akıllı telefonu şarj edebilecek kapasitede.

Hızlı ve elektrikli: Rolls-Royce'un elektrikli uçağı dünya rekoru kırdı!

Rolls-Royce, dünyanın en hızlı tamamen elektrikli uçağına imza attı. Lüks ve pahalı otomobilleriyle tanınan şirket, “Spirit of Innovation” adını taşıyan tamamen elektrikli uçağının üç yeni dünya rekoru kırdığını açıkladı.

ROLLS-ROYCE'UN ELEKTRİKLİ UÇAĞINDAN HIZ REKORU

“Spirit of Innovation” uçağı, test uçuşu sırasında 623 km/s maksimum hıza ulaşarak yeni bir hız rekoru kırdı.

Rolls-Royce, bunun Siemens eAircraft destekli Extra 330 LE akrobasi uçağının 2017'de kırdığı önceki rekordan 213.04 km/s daha hızlı olduğunu söyledi.

Dünya rekoru kırdı-1

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Bu arada, tamamen elektrikli uçak 15 km'de önceki rekordan 292,8 km/s daha hızlı bir şekilde 532.1 km/s hıza ulaştı. 3 bin metreye 202 saniyede çıkan uçak, ayrıca bu alandaki bir önceki rekoru da 60 saniyeyle ele geçirdi.

Sonuç olarak, Rolls-Royce, uçağın "dünyanın en hızlı tamamen elektrikli aracı" olduğuna inanıyor.

7 BİN 500 TELEFONU ŞARJ EDEBİLECEK KAPASİTEDE

Uçak, 400 kW'lık bir elektrikli güç aktarma organı kullanıyor. Pil, 7 bin 500 akıllı telefonu şarj edecek kadar büyük.

Veriler, onay için dünya havacılık kayıtlarını kontrol eden Uluslararası Havacılık Federasyonu'na (FAI) gönderildi.

Rolls-Royce, projenin gelecekteki teknolojilerin ve hatta yakın gelecekte uçan taksilerin yolunu açabileceğine inanıyor.

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