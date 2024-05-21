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    4. Hobi amaçlı başladı, gelir kapısı oldu! Siparişe yetişemiyor

    Hobi amaçlı başladı, gelir kapısı oldu! Siparişe yetişemiyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    21.05.2024 13:46
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    Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde 27 yıl önce maden ocağından emekli olan Satılmış Baduroğlu, kurduğu çilek ve karpuz bahçeleriyle siparişe yetişemiyor.

    Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde 27 yıl önce maden ocağından emekli olan Satılmış Baduroğlu, kurduğu çilek ve karpuz bahçeleriyle siparişe yetişemiyor.

    SİPARİŞE YETİŞEMİYOR

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    Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda maden işçisi olarak çalışan Satılmış Baduroğlu, 27 yıl önce maden ocağından emekli oldu. Tarıma merak saran Baduroğlu, kendi imkanlarıyla karpuz, çilek ve fındık bahçeleri kurdu.

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    Kurduğu serada kendi çabalarıyla yetiştirdiği organik çileğin kilosunu 80 ila 100 lira arasında satışa çıkartan Baduroğlu, bir ton çilek hasadı gerçekleştirecek.

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    Hobi olarak başladığı tarım işinde bir yandan da fide yetiştiren Baduroğlu, 11 dönüm arazisi üzerinde adeta siparişe yetişemiyor.

    HOBİ OLARAK BAŞLADI

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    Ürünlerinin büyük bir sevgiyle bakımını yaptığını anlatan 70 yaşındaki Satılmış Baduroğlu, "Hem üretiyoruz hem de tohum fide de yapıyoruz. Bir tonun üzerinde hasat elde edeceğiz. En büyük desteğimiz yine kendimiz.

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    Maden ocağından emekli oldum. 27 sene oldu. Ürünlerimizde hormon kullanmıyoruz. Net organik ürünler. Toprak gübresi ve hayvan gübresi kullanıyoruz. Merak edenler oluyor. Daha önce ilk defa bu işe ben başlamıştım.

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    Bir hobi olarak başladık. Zamanla yükselttik. Karpuzlarımız, doğal organik. Geçen sene sel den dolayı az hasat vardı. Bir önceki sene 10-15 ton arası karpuz ürettik" diye konuştu. (İHA)

    Vitrin


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    Anahtar Kelimeler:
    çilek Girişimcilik hobi
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