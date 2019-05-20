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Hobi olarak başladığı arıcılıkta devlet desteğiyle 150 kovana ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:46 | Son Güncelleme

Uşak'ta edebiyat öğretmeni Kamil Duran, hobi olarak 2 kovanla başladığı arıcılıkta devlet desteğiyle birlikte 150 kovanda bal üretir hale geldi - Dünyanın en iyi 20 bitkisinden olan arı otu ekerek arıların verimini artıran Duran, ürettiği balları Türkiye'nin değişik yerlerine gönderiyor - Kamil Duran: - "Yılda 4 kez bal elde ediyorum. Organik bal üretmek için çaba harcıyorum. Amacım çok bal üretmek değil, sağlıklı ve lezzetli bal üretmek"

SONER KILINÇ - Uşaklı edebiyat öğretmeni Kamil Duran, hobi olarak 2 kovanla başladığı arıcılığı devletten aldığı hibe destekle büyüttü ve kovan sayısını 150'ye çıkarttı.

Uşak Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Kamil Duran, doğaya olan ilgisi nedeniyle 5 yıl önce hobi amacıyla 2 arı kovanı aldı.

Evinin bal ihtiyacını karşılamak amacıyla aldığı kovanlardan elde ettiği bala çevresinden yoğun ilgi olunca kovan sayısını artırmak için arayışa giren Duran, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Uşak Koordinatörlüğüne proje başvurusunda bulundu.

Duran, hazırladığı 72 bin liralık projeye 32 bin 500 lira hibe desteği aldı ve kovan sayısını 150'ye çıkardı.

Arıcılıkla ilgili yeni kitaplar okuyan girişimci öğretmen, dünyanın en iyi 20 bal bitkisi arasında kabul edilen arı otu ekimi yaparak arıların verimliliğini arttırdı.

- Arı otuyla verimi artırdı

Kamil Duran, AA muhabirine, arıcılıkta her gün yeni şeyler öğrendiğini, tecrübesi arttıkça bal kalitesinin de yükseldiğini söyledi.

Uşak'ta kovanların bulunduğu bölgeye dünyanın en iyi 20 bal bitkisi arasında gösterilen arı otu ektiğini, bu çiçekten polen alan arıların ballarının farklı bir lezzete dönüştüğünü dile getiren Duran, verimliliğin de arttığını ifade etti.

Mor renkli çiçekleri olan yaklaşık 70-100 santimetre boya kadar oluşan bitkinin polen açısından çok zengin olduğuna dikkati çeken Duran, "Yağışlı dönemde çiçeklerin polenleri dökülür, arı otunun sürekli poleni vardır, bu dönemde özellikle arılar bu bitkiden faydalanıyor. Bahar ayları boyunca yağışlı dönemde arılar beslenmiş oluyor, verim atıyor lezzet çeşitleniyor" diye konuştu.

Yazın kovanları İzmir'in Bayındır ilçesine götürdüğünü belirten Duran, şunları söyledi:

"Yılda 4 kez bal elde ediyorum. Tamamen organik bal üretmek için çaba harcıyorum. Organik ürün sertifikam henüz yok ama müracaat için hazırlanıyorum. Ege Üniversitesinde ürettiğim balı tahlil ettirdim, sonuçlar mükemmele yakın. Amacım çok bal üretmek değil sağlıklı ve lezzetli bal üretmeye çalışıyorum. Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyorum. İlgi çok yoğun ilerleyen dönemde kovan sayısını artırmayı hedefliyorum."

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