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Hobi olarak fotoğraf çekmek isteyenler için uygun fiyatlı fotoğraf makineleri

11.05.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fotoğraf çekmek neredeyse hepimizin hayatında önemli bir rol oynuyor. Sevdiklerimizle geçirdiğimiz eşsiz anları veya büyüleyici doğa manzaralarını ölümsüz kılmamızı sağlıyor. Artık hepimizin cebinde olan akıllı telefonlar, yüksek kaliteli kameralara sahip olsa da fotoğraf makinesiyle çekim yapmanın zevki bambaşka oluyor. Peki; "Ben profesyonel değilim, fotoğraf çekme tutkunuyum." diyenlerin hayran kalacağı, uygun fiyatlı fotoğraf makinelerini beraber incelemeye ne dersiniz?

Hobi olarak fotoğraf çekmek isteyenler için uygun fiyatlı fotoğraf makineleri

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar teknolojinin durdurulamayan yükselişiyle eş zamanlı olarak gelişse de yine de fotoğraf makinelerinin önüne geçmeyi başaramıyor. Çok sayıda özelliği olan makineleri kullanırken güzel bir manzarayı kadraja almak, odaklamak ve ışık ayarını yapmak dahi insanlarda başlı başına bir tutku yaratıyor. Profesyonel olarak veya hobi amaçlı fotoğraf çekmek isteyen sanatçı ruhlar içinse farklı özelliklere sahip birçok model seçeneği yer alıyor. Fotoğrafçılığa yeni başlayanlar ya da hobi amaçlı fotoğraf çekmek isteyenler için uygun fiyatlı modelleri bir araya getirdik. Gelin, bu ürünleri beraber inceleyelim!

1. Yaratıcılık onun doğasında var

Hobi olarak fotoğraf çekmek isteyenler için uygun fiyatlı fotoğraf makineleri

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Listemizin açılışını bir Canon modeliyle yapıyoruz. 24,1 MP'lik çözünürlüğe sahip olan Canon EOS 2000D, düşük ışık koşullarında dahi harika çekimler yapmanıza katkıda bulunuyor. Bununla birlikte sinematik düzeyde Full HD film çekmeyi de kolaylaştırıyor. Model; NFC, Wi-Fi ve Canon Connect uygulamaları sayesinde uzaktan çekim yapmayı ve anlık olarak paylaşmayı da mümkün kılıyor. DIGIC 4+ işlemcisi, Hassas Otomatik Odaklama özelliği ve 7,5 cm'lik LCD ekranıyla fotoğrafçılıkla hobi olarak ilgilenenler için üst seviye bir seçenek sunuyor.

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2. Panasonic Lumix DMC-LX15'i yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

Hobi olarak fotoğraf çekmek isteyenler için uygun fiyatlı fotoğraf makineleri

Kompakt bir tasarıma sahip olan Panasonic Lumix DMC-LX15, son derece hızlı lensiyle fotoğraf meraklıları için iyi bir alternatif sunuyor. 1 inçlik yüksek hassasiyete sahip MOS sensörü, güçlü güneş ışınları altında bulanıklık etkisi yaratarak çekmek istediğiniz detayların ön plana çıkmasına yardımcı oluyor. 20,1 MP boyutundaki kamerası ise canlı renkleri yakalayarak fotoğraflarınızın kusursuz olmasını sağlıyor. Avuç içine sığabilecek boyutuyla yanınızdan ayırmayacağınız Panasonic Lumix DMC- LX15 Dijital Fotoğraf Makinesi'ni tercih ederek siz de yaratıcı kareler yakalayabilir ve ortaya çarpıcı fotoğraflar çıkarabilirsiniz.

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3. Sony HX400 ile sanatsal çekimler yapabilirsiniz

Hobi olarak fotoğraf çekmek isteyenler için uygun fiyatlı fotoğraf makineleri

Listemize DSLR model Sony HX400V ile devam ediyoruz. Ürün, özellikle 20,4 MP'lik kamerasıyla tercih ediliyor. Yüksek çözünürlük sunan kamerası, Exmor R CMOS sensör ile birleşiyor. Bu sayede kapalı alanlarda veya loş ışıklı ortamlarda da ayrıntılı çekimler yapılmasına olanak tanıyor. Kitlenen AF özelliği de bulunan Sony HX400, odağınızdaki nesnenin otomatik takibini yaparak farklı pozların yakalanmasını da kolaylaştırıyor. 3 inçlik büyük LCD ekranı, fotoğraf ve videolarınızı dilediğinizce kadrajlayarak görüntülemenize de yardımcı oluyor. BIONZ X işlemciye sahip olan bu model ile yüksek hızda kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz.

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4. Olympus Tough TG-6 ile yeni bir maceraya hazır olun!

Hobi olarak fotoğraf çekmek isteyenler için uygun fiyatlı fotoğraf makineleri

Olympus Tough TG-6, su altı macerasına katılmak isteyen fotoğrafçılar için eşsiz bir model olarak karşımıza çıkıyor. Sızdırmaz ve su geçirmez özelliği ile beğeni kazanan ürün, 15 metre derinliğe kadar ekipmansız olarak kullanılabiliyor. Bununla birlikte 4K video desteği de sunan Olympus TG-6, her detayı en ince ayrıntısına kadar yakalayarak anılarınızı unutulmaz kılıyor. F2 lens özelliği ise çekimleriniz için gerekli düzeyde ışık ayarı yaparak fotoğraflarınızın net ve canlı bir şekilde görünmesini sağlıyor. Olympus TG-6 fotoğraf makinesi, 4X Zoom özelliği ile uzakları da net ve parlak bir görünümle yakınınıza taşıyor.

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5. Kendi küçük, marifeti büyük: Sony Dsc Hx99

Hobi olarak fotoğraf çekmek isteyenler için uygun fiyatlı fotoğraf makineleri

Küçük boyutlarıyla kullanım ve taşıma kolaylığı sağlayan Sony HX99, "24 mm'den 750 mm telefotoya geçen zoom özellikli en küçük fotoğraf makinesi" olma özelliğini elinde bulunduruyor. Yüksek çözünürlük etkisiyle uzaktaki bir nesneyi 1440 mm'ye kadar bozulmadan büyütebiliyor. Dış tasarımının yanı sıra Optical SteadyShot ayarlaması da ürünün en dikkat çeken teknik detayları arasında yer alıyor. Sony HX99, SteadyShot özelliği ve yüksek performanslı cayro sensörü ile çekim esnasındaki titremeyi minimum seviyeye çekerek net pozlar yakalamanızı sağlıyor. 4K ile gelişmiş görüntüleme desteği sunan HX99 ile siz de fotoğraf ve video çekmenin zevkini yaşayabilirsiniz.

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6. Retro tarzıyla sıra dışı bir tasarım: Instax Mini 90 Classic

Hobi olarak fotoğraf çekmek isteyenler için uygun fiyatlı fotoğraf makineleri

Elbette ki hobi amaçlı fotoğraf makineleri listemizde bir Instax ürünü yer almasaydı olmazdı! Şık tasarımıyla herkesin beğenisini kazanan Instax Mini 90 Classic, yaratıcı fotoğraf çekebileceğiniz birçok özelliği beraberinde sunuyor. Fotoğraf çekmenin en kolay ve eğlenceli yolu olan bu model, yüksek performanslı flaşıyla ideal ışık ayarını en doğru şekilde gerçekleştiriyor. Bununla birlikte ürün; Arazi Modu, Çocuk Modu ve Makro Mod gibi özellikleriyle işlevsellik sunuyor. Gece çekiminde de yüksek bir performans sergileyen Mini 90 ile hareketli nesneleri net bir pozda yakalayabilir, uzaktaki bir nesneyi büyütebilir ve küçük detayları netleştirerek harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

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7. Fotoğraf çekme tutkunları için çok özel bir ürün: Nikon D5600

Hobi olarak fotoğraf çekmek isteyenler için uygun fiyatlı fotoğraf makineleri

İşte, size kendinizi profesyonel fotoğrafçı gibi hissettirecek o muhteşem ürün: Nikon D5600. 24,2 MP kamera ve DX biçimli görüntü sensörüyle zenginleştirilen model, en ince ayrıntıları muhteşem bir netlikle yakalamanıza ve çarpıcı fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor. 100-25600 aralığındaki gelişmiş ISO ayarı, düşük ışıklı sahnelerde ve zorlu aydınlatma koşullarında bile üst seviye bir performans sergiliyor. Optik vizör seçeneği ise yüksek güneş ışığını ve dikkatinizi dağıtan diğer öğeleri bloke ederek kusursuz kompozisyonlar yaratmanızı sağlıyor. Ürünün özellikleri arasında Nikon'un devrim niteliğindeki SnapBridge teknolojisi de bulunuyor. Bu özellik sayesinde makineniz ve akıllı cihazlarınız arasında hızla bağlantı kurabilirsiniz.

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8. Çok yönlü bir model arayanlara: Canon EOS 200D

Hobi olarak fotoğraf çekmek isteyenler için uygun fiyatlı fotoğraf makineleri

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Canon EOS 200D, dokunmatik ekranı ve mobil cihazlardakine benzer sezgisel kontrolleri ile kolay bir kullanım fırsatı sunuyor. 24,2 kamera ve DIGIC 7 işlemciye sahip olan ürün, zengin ayrıntıları ve renk seçeneklerini güçlü bir parlaklıkla fotoğraflarınıza yansıtıyor. Yetersiz ışık düzeyinde de yüksek bir performans sunarak anılarınızı tüm canlılığıyla kaydediyor. Canon EOS 200D'nin Dual Pixel CMOS AF özelliği, canlı kontrol odaklamasını da çok hızlı bir biçimde gerçekleştiriyor. Sürekli odaklama seçeneği sunan bu model ile siz de yüksek kalitede Full HD filmler ve fotoğraflar çekebilirsiniz.

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