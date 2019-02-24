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Hocalı Katliamı'nın 27. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 15:35 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen programda Hocalı Katliamı şehitleri anıldı

İSTANBUL (AA) - Hocalı katliamında öldürülen 613 Azerbaycan vatandaşı anıldı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Hocalı Katliamı’nın 27. yılı dolayısıyla Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) tarafından Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi.

Programda salon, Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla donatılırken, sahneye ölenler anısına karanfil bırakıldı.

Törende konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Hocalı’da 613 suçsuz insanın şehit edildiğini belirterek, "Onların tek bir günahı vardı Türk ve Müslüman olmak. Biz Hocalı’da adalet istiyoruz. Karabağ toprakları Azerbaycan’ındır. Karabağ topraklarına Azerbaycan bayrağını en kısa zamanda sulh yoluyla dikeceğiz." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Behruz Hesenov da, Hocalı katliamının her gün anılması gerektiğini belirterek, "Geçmişini unutan halk bu faciayı bir kez daha yaşayacaktır. Azerbaycan’da Karabağ’da fiili bir savaş artık enformasyonla, iletişim aletleriyle yapılıyor. Biz de üzerimize düşeni yapmalıyız ve Ermenilerin Karabağ’da Azerbaycanlılara Türklere karşı uyguladığı katliam görüntülerini, videolarını sosyal medya üzerinden paylaşmalıyız." diye konuştu.

Azerbaycan Milletvekili Elman Memmedov da aslen Hocalılı olduğunu Hocalı’nın Azerbaycan toprağı olduğunu ve annesini katliamda kaybettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Annemin cesedini yirmi gün sonra ormanda bulduk. Beni doğuran annemin cesedini tanımadım. Bir tarafını mermi götürmüştü yüzünü de kuşlar yemişti. Annemi o gece giydiği elbiseden tanıdım. Canlı buldukları bir Türk kız çocuğunu canlı canlı derisini soyarak öldürdüler. O topraklar bizim şehitlerin kanıyla sulandı. Onları bağışlamak olmaz. Onlarla el ele tutuşmak olmaz. Masaya oturmak olmaz. Şehitlerin ruhunun rahat etmesi için onlar cezalarını çekmelidir. Onlar cezasını çekmediği için bugün soykırımlar başka bölgelerde türedi. Bütün bunların hepsine bir son vermek için biz bir olmalıyız. Bütün İslam dünyası bir olmalı."

Konuşmaların ardından programa katılanlar, Hocalı Şehitleri sergisini gezdi.

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Bağcılar Belediyesi Hocalı Katliamı İSTAD (İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği)

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