HABER

"Hocalı Katliamı'nın acısını daima kalbimizde yaşıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim: - "Tüm Azerbaycanlılar olarak Hocalı Katliamı'nın acısını daima kalbimizde yaşıyoruz" - "Uluslararası toplum, insan yaşamının söz konusu olduğu ahlaki meselelerin takipçisi olmalıdır"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Tüm Azerbaycanlılar olarak Hocalı Katliamı'nın acısını daima kalbimizde yaşıyoruz." dedi.

Hocalı Katliamı'nın 27. yılında Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve İslam Konferansı Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğinde, "Hocalı için Adalet" başlıklı bir program düzenlendi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen programa, Büyükelçi Hazar İbrahim'in yanı sıra ICYF Başkanı Taha Ayhan, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdür Vekili Büyükelçi Yönet Can Tezel, büyükelçiler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Program, Hocalı Katliamı sırasında hayatını kaybedenler anısına Kur'an-ı Kerim tilaveti ve saygı duruşuyla başladı.

Büyükelçi İbrahim, Hocalı'da katledilenlerin dünyanın birçok yerinde törenlerle anıldığını belirterek "Tüm Azerbaycanlılar olarak Hocalı Katliamı’nın acısını daima kalbimizde yaşıyoruz. Bu katliama karşı sesimizi yükseltmek ve uluslararası toplumu bu konuda bilgilendirmek çok önemlidir. Uluslararası toplum, insan yaşamının söz konusu olduğu ahlaki meselelerin takipçisi olmalıdır." dedi.

Azerbaycan'ın adalet ve barış arayışına devam ettiğini kaydeden İbrahim, "Adalet olmadığı sürece kimsenin güvende olacağına inanmıyorum." diye konuştu.

- "Hocalı Katliamı dile getirilmiyor"

ICYF Başkanı Ayhan da Hocalı Katliamı'nın acısının hala taze olduğunu belirterek bu acı olayın yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenleyen Türkiye ve Azerbaycan dışişleri bakanlıklarına teşekkürlerini iletti.

Ayhan, ICYF olarak Hocalı Katliamı'nda yaşamını yitirenler için uluslararası arenada adalet arayan Azerbaycan'ın her daim yanında olduklarını belirtti.

Uluslararası toplumun Azerbaycanlıların katledilmesine tepki göstermediğini vurgulayan Ayhan, bunun, Azerbaycan'a uygulanan çifte standarda kanıt olduğunu dile getirdi.

- "Hocalı 20. yüzyılın en vahşi hadislerinden birisi"

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ünüvar da konuşmasına "Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, acılar paylaşıldıkça azalır" diyerek başladı ve Hocalı'da şehit olanları rahmetle andı.

Ünüvar, "Hocalı 20. yüzyılın en vahşi hadiselerinden birisi ama aslında bu bir sürecin başlangıcı. Bugün Azerbaycan topraklarının Dağlık Karabağ dahil bir bölümü işgal altındadır ve Hocalı bu sürecin bir başlangıcıdır. Hocalı'yı unutmamak ve unutturmamak durumundayız." diye konuştu.

ICYF ve diğer kuruluşlara Hocalı Katliamı için yürütülen adalet arayışına destek verdikleri için teşekkür eden Ünüvar, Hocalı Katliamı ve sonuçlarının sosyal medya aracılığıyla dünyaya duyurulması gerektiğini ifade etti.

- "En az 613 kişi yaşamını kaybetti"

Büyükelçi Tezel de Hocalı Katliamı'nda ölenleri saygıyla andığını belirterek Türkiye'nin bu hususta her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

Tezel, "25 ve 26 Şubat 1992'de Ermeni ordusu ilk olarak Dağlık Karabağ bölgesinde Hocalı'yı bombaladı, daha sonra işgal etti. Ermenistan'ın düzenlediği askeri operasyonlar neticesinde aralarında çocuk ve yaşlıların olduğu en az 613 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Uluslararası camianın, Hocalı Katliamı'na sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirten Tezel, Ermenistan'ın 28 yıldır Dağlık Karabağ dahil Azerbaycan topraklarının bir bölümünü işgal ediyor olmasının, Güney Kafkasya'daki barışın önündeki en büyük engellerden biri olduğuna dikkati çekti.

Program, Hocalı Katliamı'nı anlatan video gösteriminin ardından sona erdi.

- Hocalı Katliamı

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 26 Şubat 1992'de eski Sovyet ordusunun 366. Motorize Alayı ile Azerbaycan’ın Hocalı şehrini işgal ederek 63’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlı olmak üzere 613 kişiyi katletti. Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı kurtuldu.

Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.

PARTNERSeçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!
Hastayı bilgilendirmeyen özel hastaneye, 3 milyon liralık tazminat cezasıHastayı bilgilendirmeyen özel hastaneye, 3 milyon liralık tazminat cezası
Zonguldak aniden bastıran kar etkili olduZonguldak aniden bastıran kar etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği Hazar Ibrahim “Hocalı için adalet” Hocalı Katliamı

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Camiden anons yapıldı, mahalleli şehit babasını dolandıranları yakaladı

Camiden anons yapıldı, mahalleli dolandırıcıları yakaladı

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

Yanından hiç ayrılmıyor! Bu dostluk filmlere konu oluyor

Yanından hiç ayrılmıyor! Bu dostluk filmlere konu oluyor

Antalya'daki 3 aylık Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili korkunç iddia

3 aylık Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili korkunç iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.