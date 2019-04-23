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Hollanda "400 Yıllık Hatır" belgeseli gösterildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 22:07 | Son Güncelleme

Hollanda "400 Yıllık Hatır" belgeseli gösterildi

LAHEY (AA) - Hollanda'da, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin tarihini anlatan, yönetmen Ünal Üstündağ'ın "400 Yıllık Hatır" adlı belgeseli gösterildi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği tarafından Lahey kentindeki Ulusal Arşiv Müzesi'nde yapılan gösterime, Elçi-Müsteşar Alper Yüksel'in yanı sıra Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Altay, Yönetmen Ünal Üstündağ, tarihçi Mehmet Tütüncü, Ulusal Arşiv Müzesi Müdür Yardımcısı Paul Brood, çeşitli ülkelerin büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Yüksel, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin tarihinin 17. yüzyıla uzandığını belirterek 1612'de ilk Hollanda Elçisi Cornelis Haga'nın İstanbul'a atandığı yıl Sultan I. Ahmet tarafından Hollandalılara "ahidname-i hümayun"un verildiğini söyledi.

Yüksel, "Bugün, söz konusu belgenin yayımlanmasından 407 yıl sonra Türk-Hollandalı ilişkilerinin tekrar doğru yolda olduğunu ve iki ülkenin de birçok alanda iş birliğini daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını ifade etmekten gurur ve mutluluk duyuyorum." dedi.

Ahitname'nin ikili ilişkilerin temel taşı olduğuna dikkati çeken Yüksel, "Şimdilerde Ahitname ile sembolize edilen asırlık köklü Türkiye-Hollanda dostluğu, son zorlukların üstesinden gelmeye değer olduğunu kanıtladı." ifadesini kullandı.

Katılımcılar, belgesel filminin gösteriminden sonra içinde Ahitname'nin orijinalinin de bulunduğu en önemli 15 belgenin sergilendiği arşiv bölümünü gezerek belgeler arasındaki yarışma için oylarını kullandı.

Ulusal Arşiv Müzesini ziyaret edenler arşivde tek yabancı belge olan Ahitname'nin an itibarıyla birinci olduğu sergide 5 Ocak 2020'ye kadar oy kullanabilecek.

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ahidname-i hümayun belgesel Hollanda Türkiye-Hollanda ilişkilerinin 400. yılı

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