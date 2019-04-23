LAHEY (AA) - Hollanda'da, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin tarihini anlatan, yönetmen Ünal Üstündağ'ın "400 Yıllık Hatır" adlı belgeseli gösterildi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği tarafından Lahey kentindeki Ulusal Arşiv Müzesi'nde yapılan gösterime, Elçi-Müsteşar Alper Yüksel'in yanı sıra Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Altay, Yönetmen Ünal Üstündağ, tarihçi Mehmet Tütüncü, Ulusal Arşiv Müzesi Müdür Yardımcısı Paul Brood, çeşitli ülkelerin büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Yüksel, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin tarihinin 17. yüzyıla uzandığını belirterek 1612'de ilk Hollanda Elçisi Cornelis Haga'nın İstanbul'a atandığı yıl Sultan I. Ahmet tarafından Hollandalılara "ahidname-i hümayun"un verildiğini söyledi.

Yüksel, "Bugün, söz konusu belgenin yayımlanmasından 407 yıl sonra Türk-Hollandalı ilişkilerinin tekrar doğru yolda olduğunu ve iki ülkenin de birçok alanda iş birliğini daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını ifade etmekten gurur ve mutluluk duyuyorum." dedi.