Hollanda'da alarm! Amsterdam'da bütün uçuşlar durduruldu

Havaalanı basın sözcüsünün açıklamasına göre yerel saatle birden bu yana uçakların iniş ve kalkışı durdurulmuş durumda.

Soruna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı ancak sözcü sıkıntının hava trafik kontrolünde olduğunu belirtti.

