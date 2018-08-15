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Hollanda'da alarm! Amsterdam'da bütün uçuşlar durduruldu

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2018 14:39 | Son Güncelleme

Hollanda’nın Amsterdam kentindeki Schiphol Havalimanı’nda alarm verildi. Son dakika habere göre, bütün uçuşlar durduruldu.

Hollanda'da alarm! Amsterdam'da bütün uçuşlar durduruldu

Havaalanı basın sözcüsünün açıklamasına göre yerel saatle birden bu yana uçakların iniş ve kalkışı durdurulmuş durumda.

Soruna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı ancak sözcü sıkıntının hava trafik kontrolünde olduğunu belirtti.

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Hollanda amsterdam

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
besledikleri kargalar gö..lerini, pardon gözlerini oymaya başladı.
terör başladı avrupada dün ingiltere bugün hollanda
allah sonlarını hayır ettirsin
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