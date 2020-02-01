HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda, 'Gülen yapılanmasına mensup olmaları muhtemel' 50 kişiye daha oturum izni verdi

Hollanda, 'Gülen yapılanmasına mensup olmaları muhtemel' 50 kişiye daha oturum izni verdi

01.02.2020 14:46 | Son Güncelleme

Dosyalarının Türkiye'nin eline geçmiş olabileceği gerekçesiyle oturum izni verilenlerin sayısı 60'a yükseldi. Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre oturum izni verilen kişiler muhtemelen Fethullah Gülen yapılanmasının üyeleri. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda, 'Gülen yapılanmasına mensup olmaları muhtemel' 50 kişiye daha oturum izni verdi

Hollanda hükümeti, dosyalarının Türkiye'nin eline geçmiş olabileceği gerekçesiyle 50 kişiye daha sığınma başvurularını onaylayarak oturum izni verdi. Böylece, bu gerekçeyle oturum izni verilenlerin sayısı 60'a yükseldi. Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre oturum izni verilen kişiler muhtemelen, 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen yapılanmasının üyeleri.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakan Yardımcısı Ankie Broekers-Knol, çeşitli Batı ülkeleri adına çalışan avukat Yılmaz S.'nin, "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınması ile ilgili gelişmeler konusunda Temsilciler Meclisi'ne bilgi verdi.

Ankie Broekers-Knol, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) adına iltica başvurularını araştıran Yılmaz S.'de, 10 kişinin dosyasının bulunduğunu açıkladı.

Knol, bu dosyaların, Yılmaz S.'nin gözaltına alınmasından önce incelendiğinin belirlendiğini söyledi.

Hollanda hükümeti 1,5 ay önce 10 kişiye oturum izni vermişti.

Bakan Krol, iltica talebinde bulunan diğer kişilerin dosyalarını imha edilip edilmediği hakkında şüpheleri olduğunu, bu dosyaların Türk makamlarının eline geçmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Krol, bu nedenle Yılmaz S.'nin 2018 ve 2019 yıllarında dosyaları üzerinde çalıştığı 50 kişinin sığınma başvurularını onayladıklarını ve bu kişilere oturum izni verdiklerini açıkladı.

Yılmaz S. ile ilgili sürecin yakından takip edildiğini belirten Krol; bu kişinin geçen ay üst Hollandalı düzey yetkililer tarafından hücresinde ziyaret edildiğini, adil ve hızlı bir şekilde yargılanması için çaba harcadıklarını vurguladı.

Türkiye, Hollanda'yı BM Mülteciler Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçluyor

Türkiye, Gülen yapılanması üyelerine oturum izni veren Hollanda'yı, 1951 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçluyor.

Bu sözleşme, "terör suçu şüphelilerine" mülteci statüsü verilmesini engelliyor.

Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Türk bayrağı yırtan Yunan vekile: O parmakları kırarızTürk bayrağı yırtan Yunan vekile: O parmakları kırarız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk bayrağı yırtan Yunan vekile bir tepki de Azerbaycan’dan: O parmakları kırarız

Türk bayrağı yırtan Yunan vekile: O parmakları kırarız

Kiev'de polis cami girişinde kimlik kontrolü yaptı! Gözaltılar var

Kiev'de polis cami girişinde kimlik kontrolü yaptı!

Apple'dan son dakika Çin kararı! Tüm mağazalarını kapatıyor

Apple'dan flaş Çin kararı! Tüm mağazalarını kapatıyor

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

ABD'den flaş koronavirüs kararı! Acil durum ilan edildi

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üssün yakınlarına saldırı

Irak'ta ABD askerlerinin kaldığı üssün yakınlarına saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.