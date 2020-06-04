Hollanda hükümeti Türkiye'den gelenlere karantina zorunluluğu getirecek

Başbakan Rutte, AB sınırları dışındaki ülkelerin, zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken turuncu listede yer aldığına işaret ederek, tatil için Avrupa dışına çıkmamamları çağrısında bulundu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs önlemlerini ele alındığı bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, vatandaşlarının 15 Haziran'dan itibaren, İngiltere ve İsveç dışındaki AB ülkelerine seyahat edebileceklerini söyledi.

Ankara, Türk Hava Yolları'nın (THY) 20 Haziran'dan itibaren Hollanda uçuşlarına başlaması için Lahey yönetimine resmi başvuruda bulundu.

Rutte, Avrupa dışındaki ülkelere tatile giden kişilerin, sorun yaşamaları halinde ülkeye geri getirilmeyeceklerini vurguladı.

Başbakanın açıklamasında dikkati çeken konulardan biri de, Avrupa dışındaki ülkelere tatile giden kişilere, Hollanda'ya dönüşlerinde 15 gün karantina zorunluluğu getirilecek olmasıydı.

Rutte'nin açıklamasına göre, Türkiye de, "tatile gidilmemesi gereken ülkeler" listesinde kaldı. Türkiye'ye tatile gidenler, dönüşte 15 gün karantinaya tabi tutulacak.

Türkiye, Hollandalı turistlerin Yunanistan ve İspanya ile birlikte en çok tercih ettiği üç ülkeden biri. Geçen yıl, 1 milyon 170 bin Hollandalı turist, tatil için Türkiye'yi tercih etti.

Başta TUI olmak üzere, Avrupalı tur operatörleri, bu karardan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını açıkladı.

'Avrupalı Türklerin karayoluyla ülkelerine gitmesinde sakınca yok'

Ankara'daki kaynaklara göre, bu kararın amacı, koronavirüs salgını nedeniyle ciddi sıkıntı yaşayan İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi AB üyesi ülkelerin turizm gelirleri açısından kollanmasını sağlamak.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, 20 Haziran'dan itibaren THY'nin Hollanda'dan İstanbul, Antalya, Kayseri, Trabzon gibi 5 ayrı noktaya uçması için Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.