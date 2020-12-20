Hollanda İngiltere'den gelen yolculara uçuş yasağı getirdi, yeni mutasyon Belçika'da da görüldü

İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonunun Hollanda ve Belçika'da da görüldüğü açıklandı. Hollanda hükümeti, yeni mutasyonun yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere'den gelen yolculara tek taraflı uçuş yasağı getirdi.

Hollanda Sağlık Bakanlığı, eskisine oranla yüzde 70 daha bulaşıcı olan yeni koronavirüs mutasyonunun Aralık ayı başında ülkede saptandığını açıkladı.

Bakanlık, virüsün Hollanda'ya nasıl ve nereden geldiğini araştırıyor.

Leuven Üniversitesi'nden virolog Marc Van Ranst, mutasyona uğramış virüsün Belçika'da da görüldüğünü açıkladı.

Belçikalı uzman, incelenen 2 bin örnek içinde 4 yeni mutasyon vakası tespit ettiklerini ancak durumun henüz endişe verici boyutta olmadığını söyledi.

Van Ranst, yeni mutasyonun yakından izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ayrıca aşı yapıldığında, virüsteki hangi garip değişikliklerin insanların hasta olmasına neden olduğunu da bilmeliyiz" dedi.

Aşı üreticilerine göre, yeni mutasyon, şu an için koronavirüs aşılarının etkinliğini olumsuz etkilemeyecek.