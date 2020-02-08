Hollanda Kadın Milli Takımı'nın Tatar futbolcusu Nurija, 20 yıl sonra biyolojik annesine kavuştu

PSV Eindhoven ve 23 yaş altı Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı oyuncusu, 21 yaşındaki Nurija (Nuriya) van Schoonhoven, yaklaşık 20 yıl önce ayrı düştüğü biyolojik annesini yıllar sonra buldu.

PEC Zwolle ve 23 yaş altı Hollanda Kadın Milli Takımı'nda oynadığı başarılı futbolla dikkat çeken ve geçen yıl PSV takımına transfer olan Nurija'nın, yüzünden eksik olmayan gülümsemesinin gerisinde zorlu bir hayat hikayesi olduğu ortaya çıktı.

Tatar bir ailenin çocuğu olan Nurija, Rusya'da Moskova'nın 900 kilometre doğusunda, aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in de doğum yeri olan Ulyanovsk'da doğmuş ve kısa bir süre sonra da anneannesi tarafından bir yetiştirme yurduna bırakılmış.

Bunun sebebi ise annesi Railya Kademyatova'nın psikiyatri hastası olması ve bir klinikte tedavi görmesiymiş.

Ulyanovsk yakınlarındaki bir köyde zor koşullarda yaşayan anneanne ise bebekle yeterince ilgilenemediği için, onu yetimhaneye vermek zorunda kalmış.

Nurija, 2 yaşındayken Sjaan ve Jan van Schoonhoven çifti tarafından, bakımevindeki bir başka çocukla birlikte evlat edinilerek, Hollanda'ya getirilmiş. Hollanda'nın doğusundaki Vaassen kentinde iyi koşullarda yetişen Nuriya evlatlık olduğunu unutmamış.