Hollanda kızlık zarı ameliyatlarını yasaklamaya hazırlanıyor

Hollanda hükümeti, kadın ve kız çocuklarına kızlık zarı dikimi için tıbbi operasyon yapılmasına son vermeye yönelik uygulamaları devreye sokmaya hazırlanıyor.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, estetik cerrahi uzmanlarına, kızlık zarı ameliyatlarına son vermeleri için 1 Haziran'a kadar süre tanındığı belirtildi.

Eğer hekimler bu çağrıya uymazsa 1 Haziran'dan itibaren hükümet tarafından genel bir yasak kararı yürürlüğe konacak.

Hükümete göre kızlık zarı dikimi, Hollanda toplumunun ölçü ve değerlerine uymayan zararlı bir uygulama.

Hollanda Jinekologlar Derneği, kızlık zarı ameliyatlarını yapmama kararı aldı. Ülkede hükümet, aynı adımı estetik ve plastik cerrahi uzmanlarından da bekliyor.

NOS: Her yıl binlerce kadın ameliat olasılığını araştırıyor

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, ülkede her yıl binlerce kadın kızlık zarı dikimi ile ilgili ameliyat olasılığını araştırıyor. "Düğün gecesinde kanama olması için" her yıl yüzlerce kadın ya da kız çocuğu tıbbi operasyon geçiriyor.

NOS'a göre bazı topluluklarda ebeveynler, kadınların bekaretinin evlendiği geceye kadar sürmesini istiyor. Aksi durum, kadınlar hakkında dedikodu yapılması ve sosyal dışlamaya maruz kalmalarına yol açıyor.