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Hollanda Ukrayna’ya 18 adet F-16 savaş uçağı verecek!

22.12.2023 23:10 | Son Güncelleme:
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya işgaline karşı mücadele eden Ukrayna’ya 18 adet F-16 savaş uçağının gönderileceğini açıkladı. Danimarka, Norveç ve Belçika da ABD’nin verdiği pilot eğitimi tamamlanır tamamlanmaz Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları teslim edeceklerini açıklamışlardı.

Hollanda Ukrayna’ya 18 adet F-16 savaş uçağı verecek!

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna’ya 18 adet F-16 savaş uçağı teslim edileceğini açıkladı. Hollanda hükümetinin aldığı bu kararı Zelenskiy’e bildirdiğini aktaran Rutte, “F-16 teslimatı Ukrayna’ya askeri destek konusunda yapılan anlaşmaların en önemli unsurlarından biridir” dedi.

Uçakların teslimatının Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın ihracat iznine ve Ukrayna’daki personel ile altyapı kriterlerinin yerine getirilmesine bağlı olduğunu söyleyen Rutte, herhangi bir zaman çizelgesi vermedi.

ZELENSKIY'DEN TEŞEKKÜR

Hollanda hükümetinin aldığı kararın ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Mark Rutte ile görüşerek Hollanda hükümetinin aldığı ilk 18 F-16 uçağını Ukrayna’ya teslim etme kararından dolayı teşekkür ettim” dedi.
Hollanda, ilk ABD yapımı F-16 uçaklarını geçtiğimiz ay Romanya’da Ukraynalı pilot ve personeller için kurulan eğitim tesisine göndermişti. (İHA)

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