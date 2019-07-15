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Hollanda'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 20:53 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli: - "Milletimiz, darbe girişiminin olduğu ilk dakikalardan itibaren meydanları doldurdu, tankların üzerine çıkarak darbecilere karşı koydu, göğsünü siper etti. Onları püskürterek tarih yazdı" - Türkiye'nin Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak: - "FETÖ’nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik devletimizin çabaları uzun soluklu bir mücadeledir. Bu doğrultudaki çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir"

LAHEY (AA) - Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin meydanları doldurarak ve tankların üzerine çıkarak darbe girişimini püskürttüğünü ve tarih yazdığını söyledi.

Hollanda'da Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Rezidansı'ndaki törene Büyükelçi Dişli'nin yanı sıra Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak ile çok sayıda Türk STK temsilcisi ve yetkilileri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende Anadolu Ajansı muhabirlerinin darbe girişimi gecesi çektiği fotoğraflar da sergilendi.

Törende konuşan Dişli, "Eli kanlı FETÖ terör örgütü, ülkemizin anayasal düzenine, milletin demokratik yöntemlerle seçtiği temsilcilerine karşı menfur bir saldırı yaptı. Hem de milletin parası ile alınan silahları millete doğrultarak, tankla, uçakla, helikopterle saldırdı." dedi.

Dişli, Türk milletinin, 15 Temmuz darbe girişimini başarısızlıkla sonlandırıp o geceyi şanlı bir sabaha dönüştürdüğünü dile getirdi.

Cesur, kahraman ve bilinçli bir milletin ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirten Dişli, "Milletimiz, darbe girişiminin olduğu ilk dakikalardan itibaren meydanları doldurdu, tankların üzerine çıkarak darbecilere karşı koydu, göğsünü siper etti. Onları püskürterek tarih yazdı." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye Cumhuriyeti yükselmeye devam edecek"

Dişli, Türkiye'yi ve milleti hedef alan tüm karanlık emellerle kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bu birlik ve beraberlik devam ettikçe, Türk milleti olarak bizler ülkemize yönelik her türlü tehlikeye karşı uyanık oldukça, ülkemizi bölmek, parçalamak ve sömürmek isteyenlere, ülkemizin büyümesini ve kalkınmasını engellemek isteyenlere karşı durdukça Türkiye Cumhuriyeti var olacak, demokrasisini yaşatacak ve yükselmeye devam edecek."

Darbe gecesini ne Türk halkının unutacağını ne de dünyanın unutmasına ya da göz ardı etmesine izin vereceklerini ifade eden Dişli, "15 Temmuz sonrasında yapılan demokrasi nöbetleri ile halkımız ülkesine, liderine, demokrasisine nasıl sahip çıkacağını tüm dünyaya gösterdi ve tüm dünyaya demokrasi dersi verdi." diye konuştu.

Dişli, 15 Temmuz şehitlerini ve tüm şehitleri rahmetle anarak gazilere de minnetini ifade etti.

- "Uzun soluklu mücadele"

Hollanda'da bulunan üç başkonsolosluğu temsilen Türkiye'nin Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak da 15 Temmuz'un alışılagelmiş türden bir darbe girişimi olmadığını, Türkiye’nin maruz kaldığı en kanlı terör girişimi olduğunu söyledi.

Geçen 3 yıl boyunca derinleşen soruşturmaların bu gerçeği tüm kanıtlarıyla ortaya koyduğuna işaret eden Modrak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz üç yıl içinde devletimizin temel önceliklerinden biri yurt içinde ve dışında FETÖ’yle mücadele olmuştur. Yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda çeşitli ülkeler ve uluslararası örgütler, FETÖ’yü terör örgütü olarak ilan etmişlerdir. FETÖ’nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik devletimizin çabaları uzun soluklu bir mücadeledir.

Bu doğrultudaki çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir."

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