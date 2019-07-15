Hollanda'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Törende konuşan Dişli, "Eli kanlı FETÖ terör örgütü, ülkemizin anayasal düzenine, milletin demokratik yöntemlerle seçtiği temsilcilerine karşı menfur bir saldırı yaptı. Hem de milletin parası ile alınan silahları millete doğrultarak, tankla, uçakla, helikopterle saldırdı." dedi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Rezidansı'ndaki törene Büyükelçi Dişli'nin yanı sıra Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak ile çok sayıda Türk STK temsilcisi ve yetkilileri katıldı.

Dişli, Türk milletinin, 15 Temmuz darbe girişimini başarısızlıkla sonlandırıp o geceyi şanlı bir sabaha dönüştürdüğünü dile getirdi.

Cesur, kahraman ve bilinçli bir milletin ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirten Dişli, "Milletimiz, darbe girişiminin olduğu ilk dakikalardan itibaren meydanları doldurdu, tankların üzerine çıkarak darbecilere karşı koydu, göğsünü siper etti. Onları püskürterek tarih yazdı." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye Cumhuriyeti yükselmeye devam edecek"

Dişli, Türkiye'yi ve milleti hedef alan tüm karanlık emellerle kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bu birlik ve beraberlik devam ettikçe, Türk milleti olarak bizler ülkemize yönelik her türlü tehlikeye karşı uyanık oldukça, ülkemizi bölmek, parçalamak ve sömürmek isteyenlere, ülkemizin büyümesini ve kalkınmasını engellemek isteyenlere karşı durdukça Türkiye Cumhuriyeti var olacak, demokrasisini yaşatacak ve yükselmeye devam edecek."

Darbe gecesini ne Türk halkının unutacağını ne de dünyanın unutmasına ya da göz ardı etmesine izin vereceklerini ifade eden Dişli, "15 Temmuz sonrasında yapılan demokrasi nöbetleri ile halkımız ülkesine, liderine, demokrasisine nasıl sahip çıkacağını tüm dünyaya gösterdi ve tüm dünyaya demokrasi dersi verdi." diye konuştu.