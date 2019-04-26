HABER

Hollanda’da 82 yaşındaki Türk'e kraliyet nişanı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:30 | Son Güncelleme

Lahey kentinde yaşayan 82 yaşındaki Zehra Türker uzun yıllar yaptığı gönüllü işlerden dolayı kraliyet nişanına layık görüldü - Farklı kentlerde ikamet eden bazı Türkler de yaptıkları gönüllü çalışmalarla nişan almaya hak kazandı

LAHEY (AA) - Hollanda'da 82 yaşındaki Zehra Türker'e uzun yıllar yaptığı gönüllü çalışmalardan dolayı kraliyet nişanı verildi.

Lahey kentindeki Diligentia tiyatro salonunda düzenlenen törende, 1997 yılından beri Hollanda'da farklı gönüllü çalışmalarda bulunan Türker, kraliyet nişanını Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke'nin elinden aldı.

Hollanda'da uzun yıllar farklı kentlerden topladığı yardımları, Türkiye'de farklı kurumlar aracılığıyla muhtaç olan kişilere ulaştıran Türker, yaptığı çalışmalarla iki ülke arasında köprü oldu.

Aslen Kırklarelili olan 1937 doğumlu Zehra Türker, AA muhabirine, kraliyet nişanını alması dolayısıyla mutlu olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır Hollanda'da yaşadığını belirten Türker, "Milletimi çok sevdiğim için bu yardımları yaptım. Böyle bir ödül alacağımı beklemiyordum ama bu yaptığım iyiliklerin karşılığının bir gün ödüllendirileceğini biliyordum." dedi.

Farklı kentlerde ikamet eden bazı Türkler de yaptıkları gönüllü çalışmalarla kraliyet nişanını almayı hak etti.

Kral Willem Alexander’in doğum günü dolayısıyla 27 Nisan’da ülke genelinde düzenlenen Kral Günü kutlamaları kapsamında dağıtılan nişanı, şimdiye kadar farklı bölgelerde 100’den fazla Türk almaya hak kazandı.

Sembolik değeri olan nişanı bu yıl ülke genelinde bin 3’ü kadın olmak üzere 2 bin 864 kişinin aldığı açıklandı. Kraliyet nişanı almaya hak kazananların en yaşlısının 94, en gencinin ise 25 yaşında olduğu belirtildi.

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
2 puan düşük not aldığı için emekli edilen müdür görevine iade edildi2 puan düşük not aldığı için emekli edilen müdür görevine iade edildi
Bingöl'de, Küçükçekmece'deki cinsel saldırı protesto edildiBingöl'de, Küçükçekmece'deki cinsel saldırı protesto edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Hollanda Kraliyet Nişanı Türk

En Çok Okunan Haberler

PSG teklifini hazırladı

PSG teklifini hazırladı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

Zam gelecek diye beklettiler! Tonlarcası çürümüş

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

'Yaptırımlar en çok Türkiye'yi zarara uğratır'

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş ABD ve Fransa açıklaması

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Elazığ Valiliği duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Valilik duyurdu: 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor

Türkiye'nin kadın pilotları Instagram'ı sallıyor

İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Son dakika! Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

AK Partili Recep Özel'in iddiası gündem yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

İddialar olay yaratmıştı! İş Bankası'ndan açıklama geldi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İçişleri açıkladı: Öldürülen teröristlerin 4'ü gri kategoriden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.