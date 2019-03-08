Hollanda'da As Soennah Camisi'ne dayanışma ziyareti

Runne, "Hollanda'daki İslami topluma ve özellikle de bu camiye karşı yapılan saldırıdan dolayı camiyi desteklemek için bazı arkadaşlarımızla bugün cuma namazına geldik. Yahudi toplumu olarak bu durumu çok iyi anlıyoruz ve yapılan saldırıyı kesinlikle kabul etmediğimiz için bugün Müslümanların yanında durmak istedik." dedi.

Amsterdam Liberal Yahudi Birliği (LJGA) Başkanı Chantal Suissa-Runne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların bu kadar ileri giderek dini bir topluma hakaret etmesinin ve onları rencide etmesinin "inanılmaz" olduğunu söyledi.

Lahey İslami Kuruluşlar Federasyonu (FIO) ve Haaglanden Bölgesi İslami Kuruluşlar Birliği (SIORH) tarafından yapılan As Soennah Camisi'ne "cuma namazında dayanışma" çağrısı üzerine, ülkenin farklı kentlerinden gelen Müslümanların yanı sıra farklı dinlerin mensupları ve yöneticileri katıldı.

Girişimin ardından Müslümanları destekleme ihtiyacı duyduklarını belirten LJGA Başkan Yardımcısı Ralph Levie, "Cami yöneticileri ve cemaat bizim burada olmamızdan memnun olduğu kadar bizi de çok hoş ve misafirperver bir şekilde karşıladılar. Yaşadığımız bu an bizim için çok önemli. Sinagoglara da geçmişte çok saldırılar olduğu için camiye yapılan saldırılar konusunda hassasız." ifadesini kullandı.

As Soennah Camisi Başkanı Abdelhamed Taheri de çağrı üzerine kendilerine destek geleceğini beklediklerini fakat sokakta namaz kılınacak kadar yoğun bir kalabalık ummadıklarını kaydetti.

Müslümanların yanı sıra farklı dinlerin mensuplarının da camiye geldiğine dikkati çeken Taheri, şunları ifade etti:

"Bugün aramızda Yahudi topluluğundan ve Hrıstiyan topluluğundan insanlar var. Bu kadar Müslümanın ve farklı dinlerin mensuplarının dayanışma için camiye gelmesi çok etkileyici. Ayrıca Hollanda basınının da ilgi göstermesi bizi mutlu etti. Bugün burada birlik ve beraberlik mesajı verildi. Kim olursa olsun bu birliğimizin ve beraberliğimizin tüm Hollanda'da korunmasına karşı kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz."