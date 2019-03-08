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Hollanda'da As Soennah Camisi'ne dayanışma ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 19:29 | Son Güncelleme

Hollanda'da farklı din mensupları, geçen hafta giriş kapısına giriş kapısına Hazreti Muhammed'e hakaret içeren pankart ve maket asılan AS Soennah Camisi'ne destek ziyaretinde bulundu - Amsterdam Liberal Yahudi Birliği (LJGA) Başkanı Chantal Suissa-Runne: "Yahudi toplumu olarak bu durumu çok iyi anlıyoruz ve yapılan saldırıyı kesinlikle kabul etmediğimiz için bugün Müslümanların yanında durmak istedik" - As Soennah Camisi Başkanı Abdelhamed Taheri: "Bugün burada birlik ve beraberlik mesajı verildi. Kim olursa olsun bu birliğimizin ve beraberliğimizin tüm Hollanda'da korunmasına için kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz"

LAHEY (AA) - Hollanda'da farklı dinlerin mensupları, Lahey'de geçen hafta İslamofobik saldırıya maruz kalan Faslıların gittiği As Soennah Camisi'ne ve cemaatine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Lahey İslami Kuruluşlar Federasyonu (FIO) ve Haaglanden Bölgesi İslami Kuruluşlar Birliği (SIORH) tarafından yapılan As Soennah Camisi'ne "cuma namazında dayanışma" çağrısı üzerine, ülkenin farklı kentlerinden gelen Müslümanların yanı sıra farklı dinlerin mensupları ve yöneticileri katıldı.

Gayrimüslim ziyaretçiler, camide cuma namazı sırasında Hollandaca okunan Hazreti Muhammed konulu hutbeyi dinledi, camiye dayanışma için gelen çok sayıda cemaat cuma namazını dışarıya serilen halıların üzerinde kıldı. Cuma namazı sonrası basın bildirisi okundu.

Amsterdam Liberal Yahudi Birliği (LJGA) Başkanı Chantal Suissa-Runne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların bu kadar ileri giderek dini bir topluma hakaret etmesinin ve onları rencide etmesinin "inanılmaz" olduğunu söyledi.

Runne, "Hollanda'daki İslami topluma ve özellikle de bu camiye karşı yapılan saldırıdan dolayı camiyi desteklemek için bazı arkadaşlarımızla bugün cuma namazına geldik. Yahudi toplumu olarak bu durumu çok iyi anlıyoruz ve yapılan saldırıyı kesinlikle kabul etmediğimiz için bugün Müslümanların yanında durmak istedik." dedi.

Girişimin ardından Müslümanları destekleme ihtiyacı duyduklarını belirten LJGA Başkan Yardımcısı Ralph Levie, "Cami yöneticileri ve cemaat bizim burada olmamızdan memnun olduğu kadar bizi de çok hoş ve misafirperver bir şekilde karşıladılar. Yaşadığımız bu an bizim için çok önemli. Sinagoglara da geçmişte çok saldırılar olduğu için camiye yapılan saldırılar konusunda hassasız." ifadesini kullandı.

As Soennah Camisi Başkanı Abdelhamed Taheri de çağrı üzerine kendilerine destek geleceğini beklediklerini fakat sokakta namaz kılınacak kadar yoğun bir kalabalık ummadıklarını kaydetti.

Müslümanların yanı sıra farklı dinlerin mensuplarının da camiye geldiğine dikkati çeken Taheri, şunları ifade etti:

"Bugün aramızda Yahudi topluluğundan ve Hrıstiyan topluluğundan insanlar var. Bu kadar Müslümanın ve farklı dinlerin mensuplarının dayanışma için camiye gelmesi çok etkileyici. Ayrıca Hollanda basınının da ilgi göstermesi bizi mutlu etti. Bugün burada birlik ve beraberlik mesajı verildi. Kim olursa olsun bu birliğimizin ve beraberliğimizin tüm Hollanda'da korunmasına karşı kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz."

NIDA partisinin Lahey Belediye Meclis Üyesi Cemil Yılmaz da dayanışma ziyaretinin güzel olmasının dışında Hollanda hükümetinin de büyük bir sorumluluğu olduğunu ve camilere yönelik saldırılara karşı bir şeyler yapılması gerektiğini savundu.

Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi mensubu bir grup geçen hafta, Lahey kentindeki Faslıların gittiği As Soennah Camisi'nin giriş kapısına Hazreti Muhammed'e hakaret içeren pankart ve maket asmıştı.

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