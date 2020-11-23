Hollanda'da hamile kadınların yarıya yakını ayrımcılığa uğradıklarını söylüyor

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü, hamile kadınlarla ilgili araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. İş gücü piyasasında aktif olan anne adayları arasında yapılan araştırmaya katılan kadınların yüzde 43'ü hamilelik nedeniyle ayrımcılığa uğradıklarını söyledi.

Ayrımcılığa uğrayan kadınların önemli bir kısmı, iş yeri ile daha fazla sorun yaşamamak ya da gebelik sürecinde yeni sıkıntılarla uğraşmamak için bunu sineye çekiyor.

Araştırmaya göre, iş görüşmesinde hamile olduğunu ya da çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen her 5 kadından birinin başvurusu reddediliyor.

İş yerinde kalıcı sözleşme almaya hazırlanan kadınların, hamile olduğunun ortaya çıkması üzerine sözleşmeleri son dakikada değiştiriliyor ya da tamamen iptal ediliyor.

Sözleşmeleri yenilenmiyor

Tüm eleştiri ve uyarılara rağmen Hollanda'daki hamilelik ayrımcılığına ilişkin verilerde, son 8 yıl boyunca pek fazla değişiklik olmadı.

Enstitü tarafından her 4 yılda bir yapılan hamilelik ayrımcılığı araştırmasının sonuçları Pazartesi günü açıklandı.

Araştırmaya göre geçici sözleşme ile çalışan kadınların, hamile kaldıktan sonra sona eren sözleşmeleri tekrar yenilenmiyor.