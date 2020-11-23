HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda'da hamile kadınların yarıya yakını ayrımcılığa uğradıklarını söylüyor

Hollanda'da hamile kadınların yarıya yakını ayrımcılığa uğradıklarını söylüyor

23.11.2020 14:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hollanda'da hamile kadınların yarıya yakını ayrımcılığa uğradıklarını söylüyor

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü, hamile kadınlarla ilgili araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. İş gücü piyasasında aktif olan anne adayları arasında yapılan araştırmaya katılan kadınların yüzde 43'ü hamilelik nedeniyle ayrımcılığa uğradıklarını söyledi.

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü, hamile kadınlarla ilgili araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. İş gücü piyasasında aktif olan anne adayları arasında yapılan araştırmaya katılan kadınların yüzde 43'ü hamilelik nedeniyle ayrımcılığa uğradıklarını söyledi.

Ayrımcılığa uğrayan kadınların önemli bir kısmı, iş yeri ile daha fazla sorun yaşamamak ya da gebelik sürecinde yeni sıkıntılarla uğraşmamak için bunu sineye çekiyor.

Araştırmaya göre, iş görüşmesinde hamile olduğunu ya da çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen her 5 kadından birinin başvurusu reddediliyor.

İş yerinde kalıcı sözleşme almaya hazırlanan kadınların, hamile olduğunun ortaya çıkması üzerine sözleşmeleri son dakikada değiştiriliyor ya da tamamen iptal ediliyor.

Sözleşmeleri yenilenmiyor

Tüm eleştiri ve uyarılara rağmen Hollanda'daki hamilelik ayrımcılığına ilişkin verilerde, son 8 yıl boyunca pek fazla değişiklik olmadı.

Enstitü tarafından her 4 yılda bir yapılan hamilelik ayrımcılığı araştırmasının sonuçları Pazartesi günü açıklandı.

Araştırmaya göre geçici sözleşme ile çalışan kadınların, hamile kaldıktan sonra sona eren sözleşmeleri tekrar yenilenmiyor.

Kalıcı sözleşmesi olan kadınlar ise hamilelik nedeniyle terfi ya da maaş konusunda olumsuzluklar yaşıyor. Her 4 gebe kadın çalışandan biri, maaş artışı ve ikramiye hakkından yararlanamıyor. Hamile çalışanların eğitim kurslarını takip etmesine izin verilmiyor ya da kadınlar doğum izni düzenlemelerinde sorun yaşıyorlar.

Ayrımcılığa uğradığından şüphelenilen kadınların üçte biri, yaşadığı şeyin ayrımcılık olduğunu bilmiyor, çünkü hamilelik ayrımcılığı yeterince tanınmıyor.

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Adriana van Dooijeweert'e göre, bazı kadınlar hak ettikleri mevkinin altında çalışıyor ve hak ettiğinden daha az maaş aldığını düşünüyor.

Kadınların, gebelik sürecinde işveren ya da yöneticilerle kötü bir ilişki yaşadığını vurgulayan Adriana van Dooijeweert, "Kadınlar anne olmaları nedeniyle bazen geçim sıkıntısı yaşıyor ya da fiziksel veya psikolojik şiddete uğruyor" dedi.

Hollanda'da

Araştırmacılardan Justin Hogen Dijkhof, Algemeen Dagblad gazetesine, işverenlerin çoğunun, hala yasal hakların farkında olmadığını söyledi.

Ayrımcılığa uğrayan kadınların çok azının şikayette bulunduğunu belirten Dijkhof, genellikle işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olanların başvuru yaptığını vurguladı.

Hükümete 'harekete geçme' çağrısı

Hollandalı araştırmacı, "Kadınlar genellikle işyerinde daha fazla sorun yaşamamak ya da hayatının zaten zor bir dönemi olan gebelik sürecinde fazladan bir gerilimle karşılaşmamak için şikayette bulunmuyor" görüşünü dedi.

Hamilelik ayrımcılığına ilişkin veriler, Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü'nün 2012 ve 2016 yıllarında yaptığı araştırmaların sonucuyla hemen hemen aynı çıktı.

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü, Hollanda hükümetine, iş pazarında gebe kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması için harakete geçme çağrısında bulundu.

Enstitü ayrıca hükümetten, hamilelere haklarının daha iyi anlatılması ve işverenlerin eşit muamele mevzuatına uyum konusunda teşvik edilmesini istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?
Milli Piyango sonuçları belli oldu!Milli Piyango sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Avustralya, koalaları korumak için 18 milyon dolar ayırdı

Avustralya, koalaları korumak için 18 milyon dolar ayırdı

Ice Bucket Challenge’ı başlatan adam hayatını kaybetti

Ice Bucket Challenge’ı başlatan adam hayatını kaybetti

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?

Trump, G-20 zirvesi sırasında golf oynamaya gitti

Trump, G-20 zirvesi sırasında golf oynamaya gitti

Türk gemisine hukuk dışı arama! Alman fırkateyni gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurdu

Türk gemisine hukuk dışı arama!

Japonya’da rıza yaşı 13’den 16’ya çıksın diye kampanya başladı

Cinsel rıza yaşı 13’den 16’ya çıksın diye kampanya başlatıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.