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Hollanda'da ırkçı gruptan cami önünde provokatif gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 23:20 | Son Güncelleme

Eindhoven kentinde Faslıların gittiği cami önünde kızarmış domuz biftekli gösteri yapmak isteyen ırkçı PEGIDA'ya bir grup tepki gösterdi - İslam karşıtı grubun provokasyonu sonrası arbede çıktı

EİNDHOVEN (AA) - Hollanda'nın Eindhoven kentinde, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin, Faslıların gittiği El Furkan Camisi önünde yapmak istediği kızarmış domuz biftekli gösteri nedeniyle arbede çıktı.

Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın düzenlediği gösteriye katılanlar, cami önünde kızarmış domuz biftekleriyle gösteri yapmak istedi.

Gösteriye çok sayıda semt sakini Müslüman gencin tepki göstermesi sonrasında gruptakilerle Müslümanlar arasında arbede yaşandı.

Doğu Brabant polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, gösterinin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği belirtilerek, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Hollanda basınında çıkan haberlerde ise El Furkan Camisi imamının Müslümanları sükunete çağırdığı aktarılırken, bazı semt sakinleri tarafından öğle saatlerinde cami önüne çiçekler bırakıldığı da bildirildi.

PEGIDA hareketi üyesi bir grup, ramazanın ilk günü de aynı cami önünde gösteri yapmak istemiş, ancak polisin aldığı güvenlik önemli nedeniyle eylemciler gösteri yapmaktan vazgeçmişti.

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cami gösteri Hollanda Pegida Provokasyon

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