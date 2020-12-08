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Hollanda'da koronavirüs uyarılarını dikkate almayan Kral, halkın tepkisi üzerine tatilini yarıda kesti

08.12.2020 15:42 | Son Güncelleme:
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Hollanda'da koronavirüs uyarılarını dikkate almayan Kral, halkın tepkisi üzerine tatilini yarıda kesti

Hollanda'da hükümetin "zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması" uyarısına rağmen Cuma günü eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a tatile giden Kral Willem-Alexander, halkın yoğun tepkisi üzerine tatilini yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı.

Hollanda'da hükümetin "zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması" uyarısına rağmen Cuma günü eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a tatile giden Kral Willem-Alexander, halkın yoğun tepkisi üzerine tatilini yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı.

Hollanda'da Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda 1 haftalık sonbahar tatili başladı. Hükümet, son günlerde yoğun şekilde artış gösteren koronavirüs enfeksiyonları ile mücadele edebilmek için, halka tatilde mümkün olduğunca evde kalmaları uyarısında bulundu.

Cuma öğleden sonra Hollanda medyası, Kral Willem-Alexander, Kraliçe Maxima ve üç kızının, sonbahar tatilini geçirmek üzere Yunanistan'ın Mora yarımadasında bulunan yazlık evlerine gittiklerini duyurdu.

Kral Willem-Alexander ve ailesinin yaşadığı Huis ten Bosch sarayındaki bayrağın indirilmesi, tatil haberini teyit etti. Çünkü bayrağın indirilmesi, Kral'ın ülkede olmadığının resmi onayı anlamına geliyor.

Hollanda, Yunan adaları da dahil yurtdışındaki birçok noktayı, "zorunlu olmadıkça gidilmemesi gereken" turuncu listeye alırken, Kraliyet ailesinin yazlığının bulunduğu anakara, "gidilebilir ama riskli" olarak tanımlanan sarı listede yer alıyor.

Siyasi partilerden tepki

Bakanlar kurulu sonrası Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge sorular üzerine, Kral'ın yurtdışı tatilinden haberdar olmadığını söyledi. Hollanda Sağlık Bakanı, Willem-Alexander'in davranşlına şaşırdığını belirterek, koronavirüs önlemlerinin Kral da dahil herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

Hükümet üyeleri, kabine toplantısı sonrası, sonbahar tatilinde yurtdışına çıkılmaması ve mümkün olduğunca evde kalınması çağrısını yineledi.

Meclisteki siyasi parti temsilcileri de Hollanda Kralı'nın davranışını, "anlayışsızlık" olarak değerlendirdi.

Kral'ın halka örnek olması gerektiğini vurgulayan iktidar ve muhalefet partisi temsilcileri, "Evi sarı bölgede de olsa, bütün Hollandalılar gibi Kral da dört hafta boyunca hükümetin aldığı karar uymak ve ülkesinde kalmak zorunda" dedi.

Siyasi partiler, Hollanda'nın ikinci dalga enfeksiyonların arttığı bir süreçte eve kapanmasına rağmen, Kral'ın bu davranışının, hükümetin uygulamaları ile çeliştiğini savundu. Muhalefetteki Yeşil Sol Parti, bu konuda hükümetten açıklama istedi.

Kraliyet ailesi tepkileri haklı buldu

Sosyal medya kullanıcılarının da yoğun tepkisi üzerine Hollanda Kraliyet Ailesi tarafından Cuma gecesi resmi bir açıklama yapıldı. Kraliyet ailesinin tepkileri haklı bularak tatilini iptal ettiği duyuruldu.

Açıklamada şöyle dendi:

"Tatilimizi iptal edeceğiz. İnsanların medyadaki haberlere tepkilerini görüyoruz ve bunlar bizi yoğun biçimde etkiliyor. Covid-19 virüsüyle baş edebilmek için kurallara uymak gerekiyor. Tatilimizle ilgili tartışma buna katkı sağlamıyor."

Hollanda Televizyon'una (NOS) göre, ilk kez Kral'ın tatili eşi görülmemiş bir şekilde sona erdi ve bu Willem-Alexander için toplumda bir güven kaybına yol açtı.

Başbakan mı talep etti?

Hollanda Televizyonu, Başbakan Mark Rutte ve Sağlık Bakanı de Jonge'nin Kral'ı arayarak, "ülkeye dönseniz iyi olur" tavsiyesinde bulunmuş olabileceğini duyurdu. Ancak bu bilgi resmen teyit edilmedi.

Hollanda Kralı Willem-Alexander ile Kraliçe Maxima yazın Yunanistan tatilindeyken, bir restoran sahibiyle sosyal mesafe kuralına uymadan ve maskesiz olarak fotoğraf çektirmesi de tartışma konusu olmuştu.

Hollanda kamuoyu, halktan ısrarla uyması istenen sosyal mesafe hijyen kurallarının Kral tarafından ihlal edildiğini savunmuştu.

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