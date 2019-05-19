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Hollanda'da Kudüs'teki bir okula yardım toplamak için iftar düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 00:44 | Son Güncelleme

Hollanda'da Kudüs'teki bir okula yardım toplamak için iftar düzenlendi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Kudüs'teki bir okul için düzenlenen iftarda, yaklaşık 10 bin avroluk yardım toplandı.

Hollanda Sumud Vakfınca Kudüs'teki Al-Aqsa ilköğretim okuluna yardım toplamak amacıyla organize edilen iftara, yaklaşık 600 kişi katıldı.

Girişi ücretli olan iftarda, Al-Aqsa okulu öğrencilerinin yaptığı resimler ile eski Anadolu Ajansı foto muhabirlerinden Filistinli Ezz Al Zanoon'un eserleri açık artırmaya sunuldu.

Etkinlikte konuşmacılar, Filistin'e giderek oradaki halka destek olunması çağrısında bulunurken, Tevazu ilahi grubu da tasavvuf müziği dinletisi sundu.

Toplanan gelirin ve açık artırmadan elde edilen yaklaşık 10 bin avronun tamamı Kudüs'teki Al-Aqsa okuluna gönderilecek.

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