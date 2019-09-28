Hollanda'da Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı sokak aksiyonu

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da Müslüman kadınların günlük hayatta uğradığı ayrımcılığa dikkati çekmek için başkent Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde sokak etkinliği düzenlendi.

Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu (NIF), Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu Kadınlar Teşkilatı ile Kadınlar Gençlik Teşkilatı, ayrımcılığa ve İslamofobiye karşı toplumsal dayanışma sağlamak adına "Çeşitliliği Destekle" sloganıyla etkinlik gerçekleştirdi.

NIF Kadınlar Teşkilatı Kurumsal İletişim Başkanı Esma Taner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin başörtülü kadınların son zamanlarda yaşadığı ayrımcılık ve İslamofobik saldırılara karşı dikkati çekmek olduğunu söyledi.

- "Başörtülü bir kadına 'sıcak değil mi' sorusu bile hoş değil"

Müslüman kadınlara karşı ön yargıların kalkmasını umut ettiklerini belirten Taner, "Başörtüsü konusunda ayrımcılık yaşamak istemiyoruz. Biz de bu toplumda yaşıyoruz. Nasıl ki bu toplumda herkes olduğu ve istediği gibi yaşıyor ve kabulleniliyorsa biz de olduğumuz gibi kabullenilmek istiyoruz. Başörtülü bir kadına 'sıcak değil mi' sorusu bile hoş değil." diye konuştu.