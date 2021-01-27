Hollanda'da protestolar: Futbol kulüplerinin taraftarları yağmaları önlemek için polise yardım ediyor

Hollanda'da sokağa çıkma yasağı protestoları devam ederken, göstericilerin işyerlerine zarar vermesi ve yağma yapmasını önlemek için futbol kulüplerinin taraftarları sokaklara çıktı. Tarftarlar, birçok şehirde yağmaları önlemek için polise yardım ediyor, nöbet tutup devriye geziyor. Demokratik gösteri hakkına saygılı olduklarını belirten taraftarlar, "Ama bunun yolu şiddet ve yağma olmamalı. Kentlerimizi pisliklere karşı koruyoruz" diyor. Hollanda'da Cumartesi akşamı başlayan ve 3 günden bu yana birçok kentte yaşanan sokağa çıkma yasağına karşı protestolar, Salı gecesi nispeten sakin geçti. Bunda futbol kulübü taraftarları, çiftçiler ve işçi semtlerinin sakinlerinin de katkısı oldu. Özellikle taraftarlar, Pazartesi gününden bu yana sokaklarda. Alkmaar kentindeki protestocular, sokağa çıkma yasağının başlayacağı saat 21:00'den itibaren istasyon civarında toplanma kararı aldı. Ancak protestocuların sohbet gruplarına sızan AZ futbol takımının taraftar topluluğu Ben - Side üyeleri, onlardan önce sokağa çıktı. Yağma ve şiddete karşı kent merkezinde nöbet tutup, devriye gezen AZ taraftarları, Twitter üzerinden, "Esnafın malına zarar vermeyin. Sizi uyarıyoruz. Aksi takdirde karşınızda bizi bulursunuz" açıklaması yaptı.

Pazartesi akşamı çok sayıda işyerinin yağmalandığı Den Bosch kentinde de Salı akşamı sokaklar daha sakindi. Turuncu yelek giyen FC Den Bosch kulübünün taraftarları, marşlar söyleyerek sokaklarda devriye gezdiler. Maastricht kentinde de yüzlerce MVV taraftarı, polisler eşliğinde kent merkezinde bir yürüyüş yaparak, şiddet yanlısı göstericilere, "Buradayız" mesajı verdi. Breda'da NAC takımının taraftarları, akşam saatlerinde toplanarak yağmaya karşı işyerlerini korumak için görev bölümü yaptı. NEC Nijmegen, Herakles Almelo ve Tilburg ekibi Willem 2 taraftarları da, "Yağma ve yıkıma izin vermeyeceğiz" sloganı ile sokaklara çıktı. 'Şehrimizi pisliklerden koruyoruz' Hollanda medyasına konuşan taraftar grupları, "Demokratik ve barışcı protesto hakkına saygılıyız ama yağma ve şiddete değil. Şehrimizi pisliklerden koruyoruz" diyor. Zwolle ve Doetimchem kentlerinde de çiftçiler, yağma ve şiddete karşı güvenlik güçlerine destek vermek için gönüllü oldu. Çiftçiler, traktörlerle kent merkezini kapatma teklifinde bulundu. Büyük kentlerde de işçi sınıfının yoğun olarak yaşadığı semtlerde, mahalle sakinleri yağmaya karşı sokaklarda nöbet tutmaya başladı.