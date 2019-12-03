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Hollanda'da sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları kız çocuklarına tecavüz etmekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı

03.12.2019 14:35 | Son Güncelleme

Den Bosch kentinde, sosyal medya aracılığıyla ilişki kurdukları 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarına uyuşturucu vererek onlara topluca tecavüz etmekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda'da sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları kız çocuklarına tecavüz etmekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı

Hollanda'nın Den Bosch kentinde, sosyal medya aracılığıyla ilişki kurdukları 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarına uyuşturucu vererek onlara topluca tecavüz etmekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı.

Bu yılın başlarında yapılan, birbirinden bağımsız 3 ayrı şikayet üzerine polis, yaşları 18 ile 26 arasında değişen zanlılarla ilgili soruşturma başlattı.

Polis, Salı sabahı zanlıların Den Bosch ve Rosmalen kentlerindeki ve üs olarak kullandıkları Den Bosch'taki otomobil galerisine baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda, mağdur kız çocuklarına ait çıplak fotoğraf ve filmler bulundu.

Polise göre, kız çocukları şiddet ve tehdide de maruz kaldı.

'Tecavüz ve istismar mağdurlarının sayısı daha fazla'

Polis sözcüsüne göre, tecavüz ve istismar mağdurlarının çoğu korktukları için şikayetçi olmadı.

Sözcü, zanlıların artık gözaltında olduğunu belirterek, kurbanların gerekli yardım talebinde bulunmak için kendilerine başvurmalarını istedi.

Polis, zanlılara ait değerli eşyalara da el koydu.

Mahkemenin karar vermesi halinde, bu eşyalar satılarak, bedeli mağdurlara tazminat olarak ödenecek.

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