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Hollanda'da tren çocukları taşıyan bisiklete çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 13:58 | Son Güncelleme

Kazada 4 çocuk yaşamını yitirdi

LAHEY (AA) - Hollanda'da trenin çocukları taşıyan büyük bir bisiklete çarpması sonucu 4 çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Polis, Oss kentinde bir trenin hemzemin geçitte çocukları taşıyan büyük bir elektrikli bisiklete çarptığını, bisikletteki 4 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazanın çocukların bisikletle okula götürülürken meydana geldiği belirtildi.

Kazada ağır yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bisiklet Hollanda Kaza tren

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