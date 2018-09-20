Hollanda'da tren çocukları taşıyan bisiklete çarptı

LAHEY (AA) - Hollanda'da trenin çocukları taşıyan büyük bir bisiklete çarpması sonucu 4 çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Polis, Oss kentinde bir trenin hemzemin geçitte çocukları taşıyan büyük bir elektrikli bisiklete çarptığını, bisikletteki 4 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazanın çocukların bisikletle okula götürülürken meydana geldiği belirtildi.
Kazada ağır yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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