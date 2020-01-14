Hollanda'da 'Villa cinayeti' dosyası yeniden açılıyor: "Hollanda'da cinayetten hüküm giyen dokuz Türk, muhbir yüzünden haksız yere ceza aldı"

Hollanda'nın doğusundaki Arnhem kentinde 1998 yılında dokuz Türkiye kökenli göçmenin mahkum edildiği "villa cinayetini" araştıran ekibin, mahkemeden önemli belgeleri sakladığı ortaya çıktı.

5 ile 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırılan hükümlülerin avukatı Paul Acda, davanın yeniden incelenmesi için başvuruda bulunacağını açıkladı.

Arnhem'daki bir ev soygununda bir kadın öldürülmüş, bir kadın ağır yaralanmıştı. Saldırganlar ise birkaç banka kartı ile bir cüzdanı alıp kaçmıştı.

Olayla ilgili olarak Ömer Arısoy'un itirafına dayanarak Türkiye kökenli dokuz göçmen gözaltına alındı. Bunlardan biri hücrede intihar etti.

Maastricht Üniversitesi uzmanları ile Hollanda Kapalı Ceza Muhakemeleri Danışma Komitesi (Acas) 2018'de dokuz kişinin haksız yere cezalandırıldığına ilişkin görüş bildirdi.

Hollanda Televizyonu'ndaki (NOS) KRO-NCRV programında yayımlanan "villa cinayeti" ile ilgili belgesel, Türkiye kökenli göçmenlerin haksız yere hapis yattığı görüşünü güçlendirdi.

Programı hazırlayan gazeteciler, soruşturma ekibinin mahkemeden önemli bilgileri gizlediğini ortaya çıkardı. Programa göre, polis, zanlılara ulaşmak için bir muhbirin ifadesinden yararlandı. Ancak polis ve savcılık bu bilgiyi, inceleme hakiminden sakladı.