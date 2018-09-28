Hollanda'dan YPG/PKK açıklaması

LAHEY (AA) - Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, terör örgütü YPG'nin insan hakları ihlallerinde bulunduğunu ve terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğunu söyledi.

Blok, Dışişleri Bakanlığı Komisyonundaki milletvekillerinin hükümetin Suriye'deki muhaliflere verdiği destekle ilgili sorularına yazılı cevap verdi.

Hollanda hükümeti tarafından "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adı altındaki YPG/ PKK'ya destek verilmediğini belirten Blok, "YPG tarafından yapılan insan hakları ihlalleri hakkında çeşitli raporlar yayımlandı. Buna ek olarak YPG'nin Avrupa Birliğinin (AB) terör örgütleri listesinde bulunan PKK ile bağlantısı var. Ayrıca YPG'nin rejim ile bağlantıları var ve özerk bölge isteğine ulaşmak için ılımlı muhalif gruplara karşı mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

Bir muhalif grubun silahlandırılması için uluslararası yasal dayanak olması gerektiğine dikkati çeken Blok, "Silahların sadece DEAŞ'a karşı kullanılma hedefi olsaydı, bunun için yasal bir temel oluşabilirdi. İnsan hakları ihlalleri raporu, SDG'de dominant rolü üstlenen YPG'nin rejimle temasta olması ve YPG'nin PKK ile bağlantısı gerçeği, Hollanda hükümetinin SDG'ye destek vermemesi için bir sebeptir." değerlendirmesinde bulundu.